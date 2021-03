Jest mi miło poinformować, że Telewizja Polska stała się wyłącznym dysponentem praw telewizyjnych do pokazywania na wyłączność reprezentacji Polski w latach 2022-2028. Pokażemy co najmniej 60 meczów reprezentacji Polski, oprócz tego pokażemy łącznie co najmniej 234 mecze największych potęg piłkarskich w Europie; pokażemy turniej mistrzostw świata w Katarze 2022; mistrzostwa Europy 2024; mistrzostwa Europy 2028; pokażemy eliminacje (do tych turniejów - red.) i pokażemy wszystkie trzy turnieje Ligi Narodów 2022, 2024, 2026 - poinformował Kurski.

W czwartek biało-czerwoni rozpoczynają eliminacje do mistrzostw świata w Katarze. Ich pierwszym rywalem będą w Budapeszcie Węgry.

Boniek optymistą

Chciałbym, żeby polska piłka przez te następne siedem, osiem lat cały czas uczestniczyła w tych najważniejszych imprezach. Nie zapominajmy, że udział w nich stał się rzeczą prawie normalną. W ostatnich trzech edycjach z wielkim spokojem awansowaliśmy na wszystkie trzy imprezy. Na nich można dojść do końca, przegrać w ćwierćfinale czy półfinale albo odpaść w fazie grupowej, ale tam przyjeżdżają 24 czy 48 zespołów i pomału wszystkie odpadają. My robimy ze swojej strony wszystko, żeby ta reprezentacja jak najlepiej wyglądała i dostarczała wszystkim jak największej satysfakcji. Konkurencja jest bardzo duża, ale mamy drużynę dobrą, ambitną i jednego z najlepszych zawodników na świecie - ocenił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.