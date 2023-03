TVP Info próbuje przekonać widzów, że Mikołaj Filiks odebrał sobie życie, bo to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dane pozwalające na identyfikację ofiary pedofila. Telewizja ani słowem nie zająknęła się o tym, że dzień wcześniej informację podał Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin, a także… TVP Info.

Borys już zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

Oburzające paski w TVP Info

Praktycznie przez cały dzień w TVP Info emitowane były paski, które wywołały falę oburzenia polityków różnych opcji politycznych oraz internautów. Można było z nich przeczytać, że m.in. "Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka - ofiary pedofila", czy "Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej".

"Jeśli ktoś myślał, że TVP info nie przekroczy kolejnych granic zbydlęcenia, to taki pasek zaserwowali przed chwilą. Upadek" - napisał na Twitterze Jan Strzeżek, lider Młodej Prawicy i warszawski radny.

"Hieny, nie dziennikarze. Hieny stulecia. Jak tak można?!" - nie kryła oburzenia Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej.

"Na zawsze stracą prawo do wykonywania zawodu"

"Nie wiem, czy trafią za kraty. Ale z pewnością już wkrótce znikną z mediów. Nie tylko tych publicznych. Na zawsze stracą prawo wykonywania zawodu. Za to co dziś zrobili. A kara musi być tak dotkliwa, by nikt nigdy nie pokusił się, by ich naśladować" - napisał z kolei Borys Budka z PO.

"Propaganda TVPiS przekracza granice podłości. Jedyną misją jaką kierują się media rządowe jest szczucie i sianie nienawiści. To systemowy przemysł pogardy, który musi się skończyć - dodał z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

A tak pasków bronił Bartłomiej Graczak z TVP Info.

"Od piątku PO i zaprzyjaźnione media oskarżają dziennikarzy mediów publicznych o śmierć dziecka. Ta narracja jest kolportowana przez Tuska nawet w dniu pogrzebu. TVP INFO postanowiło odeprzeć te ataki i dopiero teraz dziennikarze są oburzeni. Hipokryzja wybiła skalę" – napisał na Twitterze.

Samobójcza śmierć Mikołaja Filiksa

W ubiegły piątek posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojego syna. "W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat...". Poprosiła również o uszanowanie prywatności swej rodziny.

W tle jest sprawa Krzysztofa F., byłego pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień, który został prawomocnie skazany 14 grudnia 2021 r. za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Krzysztof F. był też oskarżony m.in. o udzielenie narkotyków małoletniej.

Likwidacja TV Info

W środę w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma zlikwidować stację TVP Info. Autorem projektu jest Platforma Obywatelska. Ma on zostać przedstawiony przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.