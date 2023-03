Wspólnie uczestniczyliśmy w bardzo smutnych uroczystościach pogrzebowych Mikołaja, syna naszej posłanki, przyjaciółki, Magdy Filiks - cytuje Donalda Tuska TVN24.

To, co dzisiaj czujemy wszyscy, to wielki żal. Mikołaj odebrał sobie życie, był ofiarą przestępstwa - powiedział szef PO.

Matka zrobiła wszystko, by to cierpienie było możliwie jak najmniejsze, do tego była potrzebna dyskrecja. Niestety, po jakimś czasie niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną. Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, brak delikatności, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tak zwanych mediów publicznych - cytuje Tuska TVN24.

Nie żyje syn poseł Filiks

W ubiegły piątek posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojego syna. "W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat...". Poprosiła również o uszanowanie prywatności swej rodziny.