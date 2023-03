W uchwale Rady Programowej TVP, podpisanej przez jej przewodniczącego Wojciecha Skurkiewicza podkreślono, że "w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami swoistej wojny jaka przetoczyła się przez media w sprawie informowania widzów, czytelników oraz słuchaczy o sprawie pedofila".

Reklama

"Śledziliśmy wymianę opinii i newsów o tym kto pierwszy i w jakich słowach sprawę upublicznił. W tym medialnym szumie zupełnie na dalszy plan zeszła kwestia faktycznego przestępcy i ofiary. Widzowie zostali zaangażowani w konflikt, agresja z pedofila-złoczyńcy została skierowana przeciw dziennikarzom i pracownikom stacji i mediów, którzy o sprawie informowali" - napisano w przyjętej na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. uchwale.

Reklama

Apel rady programowej TVP

Rada Programowa TVP w imieniu reprezentowanych przez nią widzów zaapelowała "do wszystkich dziennikarzy, wszystkich mediów, mających przecież tak ogromny wpływ na kształtowanie postaw i opinii społecznych, by to bolesne doświadczenie stało się motywem do wypracowania takich standardów, które przyczynią się do eliminacji znamion medialnej nagonki przy publikowaniu najważniejszych i najświeższych informacji".

autor: Katarzyna Krzykowska