W gruncie rzeczy zmienia się bardzo niewiele. To ten sam tytuł, który tak dobrze znacie – choć teraz pod nazwą DGP Magazyn na Weekend. Wydanie gazety, w której patrzymy obiektywnie i piszemy odpowiedzialnie, obchodzimy z daleka modne tematy, żeby uważnie przyglądać się niewygodnym faktom i niespodziewanym zjawiskom, dbamy o bezstronność i rzetelność, nie bojąc się wkładać kija w mrowisko. Każde.

Będziemy robić to samo, co do tej pory, ale dla znanych Wam treści znaleźliśmy nową oprawę graficzną. Wierzymy, że dzięki temu nasze dziennikarskie i publicystyczne ambicje zyskują należyte opakowanie. Odświeżony Magazyn DGP jest bardziej elegancki, piękniejszy, o wiele bardziej czytelny. Łatwiejszy do nawigacji zarówno w papierowej, jak i cyfrowej postaci. Nowoczesny, minimalistyczny, co nie znaczy ubogi w treści czy zbyt skromny w formie.

