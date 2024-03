Kilka godzin temu Terlikowski otrzymał wiadomość e-mail od osoby odpowiedzialnej za portal Deon.pl, która odmówiła publikacji jego najnowszego felietonu, twierdząc, że jest niezgodny z "duszpasterskim dziełem jezuitów". Terlikowski nie jest pewien, dlaczego jego tekst został odrzucony, ponieważ nie był on ani ostrzejszy, ani bardziej krytyczny od wielu innych, które zostały opublikowane na tym portalu. Tekst omawiał najnowszy dokument polskich biskupów, List do Kapłanów.

Odmówiono Terlikowskiemu publikacji

Terlikowski dowiedział się również, że podobne zasady mają zastosowanie do jego podkastu. Nie mógł się na to zgodzić, ponieważ podkast nosił nazwę "Tak myślę", a nie "Tak myślą jezuici", a pod felietonami podpisywał się sam, a nie jako reprezentant jakiejś zbiorowej linii jezuickiej.

W ten sposób zakończył się okres tworzenia podkastów i felietonów dla Deon.pl. Terlikowski dziękuje za wszystkie dobre słowa, spotkania, rozmowy i polemiki. Dziękuje również ojcu Jakubowi Kołaczowi, który uznał, że podkast to dobry pomysł, oraz wszystkim, którzy mu w nim towarzyszyli. Przeprasza wszystkich, których zawiódł.

Terlikowski nie jest pewien, co będzie dalej. Uwielbia tworzyć podkasty, ale musi teraz zastanowić się, czy ma to sens, i jeśli tak, to jak poprowadzić ten projekt dalej. Musi przemyśleć to, co przeczytał i czego się dowiedział.