NSA odrzucił - jak pisze press.pl - skargę kasacyjną organizacji Watchdog Polska. Sąd nie zgodził się, że Orlen wychodził poza statutowy obszar działalności i że zaczął w ten sposób realizować nowe zadania publiczne.

Reklama

Watchdog: To absurdalne

Organizacja skrytykowała tę decyzję. To orzeczenie jest niebezpieczne z punktu widzenia konstytucyjnej zasady jawności działania państwa. Wyrok pozwala bowiem na to, by spółki skarbu państwa lub spółki komunalne nie podlegały zasadzie jawności, jeśli robią coś poza głównym nurtem swojej działalności. A to prosta droga do tego, by ukrywać różne działania państwa - twierdzi Szymon Osowski z Watchdog Polska.To absurdalne: państwo poprzez spółkę skarbu państwa wpłynęło na rynek medialny i wydaje dziś prasę, a my nie możemy dowiedzieć się szczegółowo, na jakich zasadach do tego doszło - dodaje.

Reklama

Sprawa toczy się od 2020

Sprawa toczy się od 9 grudnia 2020. Tuż po ogłoszeniu przez Daniela Obajtka przejęcia Polska Press, do Orlenu trafił wniosek Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej wstępnych porozumień i analiz ekonomicznych.

Paliwowy koncern jednak ten wniosek odrzucił, tłumacząc, że te dokumenty nie są informacją publiczną, a do tego stanowią tajemnicę firmy. Watchdog Polska poszło więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na tę decyzję. 17 grudnia 2021 WSA odrzucił skargę organizacji, złożono więc apelację.