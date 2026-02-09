Gleba – gigantyczny magazyn węgla

W glebie znajduje się około 2,5 biliona ton związanego węgla. To drugi co do wielkości rezerwuar tego pierwiastka na naszej planecie, zaraz po oceanach. Jeśli węgiel pozostaje uwięziony w glebie, nie trafia do atmosfery w postaci dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Mimo że gleba otacza nas wszędzie, naukowcy dopiero zaczynają rozumieć mechanizmy, które decydują o tym, czy węgiel zostaje w niej na długo, czy wraca do obiegu i przyczynia się do ocieplenia klimatu.

Tajemnica tkwi w minerałach żelaza

Zespół z Northwestern University skupił się na ferrihydrycie – powszechnym minerale z grupy tlenków żelaza, który występuje szczególnie często w glebach bogatych w materię organiczną, np. w pobliżu korzeni roślin. Wiadomo było, że minerały żelaza wiążą ogromne ilości węgla organicznego. Nowe badania wykazały jednak, że ferrihydryt robi to znacznie sprytniej, niż wcześniej sądzono.

Powierzchnia jak nanoskalowa mozaika

Choć ferrihydryt ma ogólnie ładunek dodatni, jego powierzchnia nie jest jednorodna. Naukowcy odkryli, że przypomina ona mozaikę mikroskopijnych obszarów o ładunku dodatnim i ujemnym.

Dzięki temu minerał może przyciągać bardzo różne cząsteczki:

o ładunku ujemnym (np. fosforany),

o ładunku dodatnim (np. niektóre jony metali i aminokwasy),

a nawet obojętne elektrycznie.

To tłumaczy, dlaczego ferrihydryt wiąże tak szeroką gamę związków organicznych obecnych w glebie.

Nie tylko przyciąganie elektrostatyczne

Badania pokazały, że zatrzymywanie węgla to proces wieloetapowy. Ferrihydryt wykorzystuje kilka mechanizmów jednocześnie:

oddziaływania elektrostatyczne – przyciąganie przeciwnych ładunków,

wiązania chemiczne z atomami żelaza – bardzo trwałe połączenia,

wiązania wodorowe – słabsze, ale stabilizujące kontakt cząsteczek z powierzchnią minerału.

Na przykład:

dodatnio naładowane aminokwasy wiążą się z obszarami ujemnymi,

ujemnie naładowane – z dodatnimi,

rybonukleotydy najpierw są przyciągane elektrostatycznie, a potem tworzą silne wiązania chemiczne,

cukry przyłączają się głównie dzięki wiązaniom wodorowym.

Dlaczego to ważne dla klimatu?

Minerały tlenków żelaza są związane z ponad jedną trzecią węgla organicznego przechowywanego w glebach. Gdy cząsteczki organiczne zostaną silnie przyłączone do ich powierzchni:

są mniej dostępne dla mikroorganizmów,

wolniej ulegają rozkładowi,

rzadziej przekształcają się w gazy cieplarniane.

To jeden z kluczowych mechanizmów, który pozwala glebie działać jako długoterminowy magazyn węgla.

Kolejnym krokiem badań będzie sprawdzenie, co dzieje się z cząsteczkami organicznymi po ich przyłączeniu do minerałów. Naukowcy chcą ustalić, czy:

ulegają dalszym przemianom,

stają się jeszcze bardziej stabilne,

czy przeciwnie – mogą ponownie trafić do obiegu.

Mała chemia, duże znaczenie

Choć procesy zachodzą w skali nanometrów, ich znaczenie jest globalne. Lepsze zrozumienie, jak gleba zatrzymuje węgiel, pomoże:

dokładniej przewidywać zmiany klimatu,

lepiej oceniać zdolność gleb do magazynowania węgla,

a w przyszłości – być może wspierać naturalne mechanizmy jego sekwestracji.

Czasem o losach klimatu decyduje to, co dzieje się na powierzchni pojedynczego ziarna minerału.

Źródło: Northwestern University