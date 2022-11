Eksperci z Newcastle University i Flinders University ostrzegają, że w czasie gotowania, z nieprzywierającej, teflonowej powierzchni, mogą się uwalniać miliony niewidocznych gołym okiem cząstek.

Reklama

Jak stwierdzili, już jedno pęknięcie powłoki teflonu może uwolnić prawie 10 tys. takich cząstek.

Nieprzywierający materiał - Teflon - należy do rodziny związków o nazwie FAS. Biorąc pod uwagę, że PFAS budzą wiele obaw, teflonowe mikrocząstki w jedzeniu mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Wymagają one zbadania, ponieważ na temat tego zanieczyszczenia nie wiemy wiele - mówi dr Cheng Fang z University of Newcastle.

"Musimy uważać przy wyborze kuchennych naczyń"

Reklama

Jedna z przyczyn ograniczonego stanu wiedzy jest taka, że teflonowe cząstki relatywnie trudno jest wykryć w porównaniu do wielu innych tworzyw sztucznych. Badacze zalecają więc ostrożność. Wyniki dają nam silne ostrzeżenie, że musimy uważać przy wyborze kuchennych naczyń, tak aby uniknąć zanieczyszczania żywności - zwraca uwagę jeden z badaczy, prof. Youhong Tang.

Marek Matacz