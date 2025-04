Wybory prezydenckie 2025 zaplanowano na 18 maja, a ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Wśród zarejestrowanych komitetów wyborczych są m.in. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Magdalena Biejat i Grzegorz Braun. Kandydaci mają czas do 4 kwietnia, by przedstawić co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.

Mentzen, Trzaskowski czy Nawrocki. Który kandydat wydaje fortunę na reklamy?

Według sondażu IBRiS dla Polsat News, liderem wyścigu pozostaje Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,4 proc. Dalej plasują się: Karol Nawrocki z 25,9 proc., Sławomir Mentzen z 18,1 proc., Szymon Hołownia z 5,4 proc., Magdalena Biejat z 2,6 proc., Adrian Zandberg z 2,5 proc. oraz Grzegorz Braun z 0,5 proc.

Sondaż CBOS pokazuje, że aż 72 proc. respondentów wierzy, że Trzaskowski przejdzie do drugiej tury. Szanse Nawrockiego ocenia pozytywnie 50 proc. ankietowanych, a Mentzena – 42 proc.

Wybory prezydenckie 2025.Internet ważniejszy niż tradycyjna reklama

W dobie cyfrowej kampania przeniosła się przede wszystkim do sieci. Kandydaci inwestują zarówno w treści na własnych profilach, jak i w płatne reklamy. Dzięki narzędziom Google i Meta można prześledzić, ile pieniędzy wydano na promocję.

Wydatki w Google (15 stycznia – 31 marca):

Rafał Trzaskowski – tylko jedna reklama za 750 zł.

– tylko jedna reklama za 750 zł. Karol Nawrocki – 86 tys. zł za cztery spoty.

– 86 tys. zł za cztery spoty. Szymon Hołownia – 2 tys. zł (głównie reklamy tekstowe).

– 2 tys. zł (głównie reklamy tekstowe). Grzegorz Braun – 3250 zł (wyłącznie reklamy wideo).

– 3250 zł (wyłącznie reklamy wideo). Adrian Zandberg – 2250 zł (w większości posty tekstowe).

– 2250 zł (w większości posty tekstowe). Magdalena Biejat – brak wydatków.

– brak wydatków. Sławomir Mentzen – komitet nie figuruje w rejestrze reklamodawców Google.

Łącznie komitety kandydatów wydały na reklamy w Google 94 250 zł.

Facebook i Instagram dominują

Meta, do której należą Facebook i Instagram, udostępnia dane o reklamach politycznych, choć z ograniczeniem do kilku stałych przedziałów czasowych. W analizowanym okresie od 30 grudnia 2024 do 29 marca 2025 największe kwoty na promocję przeznaczył komitet Rafała Trzaskowskiego. Wydano 369 116 zł na 137 reklam.

Pozostali kandydaci:

Karol Nawrocki – 126 771 zł (88 reklam),

Szymon Hołownia – 110 203 zł (166 reklam),

Sławomir Mentzen – 48 091 zł (195 reklam),

Magdalena Biejat – 21 320 zł (49 reklam),

Adrian Zandberg – 5370 zł (90 reklam),

Grzegorz Braun – 11 280 zł (75 reklam).

W sumie kandydaci na prezydenta wydali w ekosystemie Mety 693 151 zł, czyli ponad sześć razy więcej niż w Google. To pokazuje, że "bardziej priorytetowe dla kandydatów jest dotarcie do wyborców w typowych mediach społecznościowych niż na YouTube".

Kto wydaje najwięcej?

W zestawieniu łącznych kosztów kampanii online (Meta + Google) liderami są:

Rafał Trzaskowski – 369 866 zł,

Karol Nawrocki – 212 771 zł,

Szymon Hołownia – 112 203 zł.

Dalej plasują się:

Sławomir Mentzen – 48 091 zł,

Magdalena Biejat – 21 320 zł,

Grzegorz Braun – 14 530 zł,

Adrian Zandberg – 7620 zł.

Źródło: Wirtualnemedia.pl