He Jiankui, o którym zrobiło się głośno, gdy w 2008 roku zszokował świat ogłaszając, że zmienił geny zarodków, aby uczynić je odpornymi na HIV, proponuje teraz przetestowanie, czy konkretna mutacja genetyczna zapewnia ochronę przed demencją - informuje Bloomberg.

Lekarz twierdzi, że mutacja genetyczna, którą proponuje, zmniejszy tworzenie się płytki nazębnej w mózgu, która jest cechą charakterystyczną choroby Alzheimera - podaje Bloomberg.

Niewiele wiadomo o życiu dzieci urodzonych w 2018 roku w wyniku eksperymentu He. Po kontrowersjach Chiny zapowiedziały, że będą bardziej kontrolować badania kliniczne obejmujące edycję genów - informuje Bloomberg.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer's disease) to przewlekła neurologiczna choroba postępująca, będąca najczęstszą przyczyną demencji. Nazwa pochodzi od nazwiska Aloisa Alzheimera, niemieckiego neurologa, który jako pierwszy opisał charakterystyczne zmiany patologiczne w mózgu pacjenta z tą chorobą.

Choroba Alzheimera prowadzi do stopniowego pogorszenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie i zdolności werbalne. W początkowych stadiach choroby mogą występować zapominalstwo i trudności z koncentracją, podczas gdy w późniejszych etapach objawy mogą obejmować dezorientację w czasie i przestrzeni, utratę zdolności do wykonywania codziennych czynności, problemy z komunikacją oraz zmiany w osobowości i nastroju.

Przyczyny choroby Alzheimera nie są w pełni poznane, ale istnieje wiele czynników ryzyka, takich jak wiek (choroba częściej występuje u osób starszych), genetyka (obecność pewnych mutacji genetycznych może zwiększać ryzyko zachorowania) oraz czynniki środowiskowe i styl życia.

Choroba Alzheimera jest spowodowana gromadzeniem się w mózgu charakterystycznych struktur, takich jak blaszki amyloidowe i spleśniałe nić wewnątrzkomórkowe. Te zmiany patologiczne prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych, co prowadzi do postępującej utraty funkcji poznawczych.

Obecnie nie ma lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale istnieją dostępne metody leczenia, które mogą łagodzić objawy i spowolnić postęp choroby. Wczesne wykrywanie i diagnoza są ważne, ponieważ mogą umożliwić wdrożenie odpowiedniego zarządzania chorobą i opieki nad pacjentem. Badania nad przyczynami i leczeniem choroby Alzheimera są nadal intensywnie prowadzone, a naukowcy mają nadzieję na rozwinięcie skuteczniejszych terapii w przyszłości.