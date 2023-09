Reklama

Tajemniczy obiekt w Układzie Słonecznym

Naukowcy z Kindai University i National Astronomical Observatory of Japan obserwowali Pas Kuipera. Jest to obszar Układu Słonecznego rozciągający się za orbitą Neptuna, tworzący wokół Słońca pierścień lodowych obiektów. Znajduje się od 30 do 50 jednostek astronomicznych od Słońca.



Ich zdaniem tam właśnie może ukrywać się zaginiona planeta podobna do Ziemi. W tym obszarze zauważyli bowiem nietypowe perturbacje. Po przeprowadzeniu wielu symulacji zespół jest przekonany, że znalazł tam obiekt o ziemskich rozmiarach.

Czy to nowa planeta?

"Przewidujemy istnienie planety podobnej do Ziemi i kilku obiektów transneptunowych na osobliwych orbitach w zewnętrznym Układzie Słonecznym, które mogą służyć jako możliwe do sprawdzenia obserwacyjnego ślady perturbacji domniemanej planety” - pisze zespół naukowców w artykule opublikowanym w The Astronomical Journal.

Jeśli przewidywania badaczy są słuszne, planeta może być nawet od 1,5 do 3 razy większa od Ziemi i znajdować się od 200 do 500 jednostek astronomicznych od Słońca (au). Ziemia jest położona około 94 jednostek od Słońca.

Jednak, by potwierdzić istnienie nowej planety, naukowcy potrzebują więcej czasu.

"Bardziej szczegółowa analiza struktury orbitalnej w odległym Pasie Kuipera potwierdzi istnienie hipotetycznej planety w zewnętrznym Układzie Słonecznym lub je wykluczy" – informują naukowcy cytowani przez brytyjski dziennik „The Sun”.

W poszukiwaniu dziewiątej planety

Jeśli istnienie nowego ciała niebieskiego zostanie potwierdzone, będzie trzeba jeszcze udowodnić, że jest to planeta. Jednym z kryteriów jest określony rozmiar.

Do 2006 roku za dziewiątą planetę Układu Słonecznego uznawany był Pluton, jednak decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej odebrano ten status i zaliczono do nowej klasy obiektów – planet karłowatych. Choć jest największą z nich, jego masa stanowi jedynie 1/459 części Ziemi. Pluton, podobnie jak hipotetyczna nowa planeta, również znajduje się w Pasie Kuipera i należy do obiektów transneptunowych.

Planeta X

Naukowcy zadbali o odróżnienie tej potencjalnej planety od tak zwanej Planety X, hipotetycznej dziewiątej planety w Układzie Słonecznym.

Według najnowszej wiedzy musi ona znajdować się znacznie dalej od Słońca niż Neptun, poza Pasem Kuipera, i nie wywierać wpływu na znane planety. Może mieć jednak znaczący wpływ na orbity obiektów transneptunowych. Jej poszukiwania rozpoczęto w 2015 roku, na podstawie teoretycznych wyliczeń wskazujących na możliwość jej istnienia.