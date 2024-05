Każdy organizm potrzebuje regeneracji, a trudną ją zapewnić, kiedy nie dostarczamy sobie odpowiedniej dawki snu. To właśnie ten rodzaj odpoczynku sprawia, że możemy normalnie funkcjonować. Jednak coraz częściej śpimy coraz gorzej, a to może prowadzić do chorób – między innymi cukrzycy typu 2.