Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien spać około 8 godzin na dobę. O tym czy kolejnego dnia obudzimy się wypoczęci i zregenerowani wpływa jednak nie tylko liczba przespanych godzin, ale również jakość materaca, ustawienie łóżka, warunki panujące w sypialni oraz pozycja, jaką nasze ciało przyjmuje w nocy. Ułożenie często wynika z predyspozycji genetycznych. Zdarza się więc, że śpimy w tej samej pozycji co nasi rodzice. Część osób wybiera ułożenie, które jest najbardziej wygodne lub do którego są przyzwyczajeni.

Ta pozycja w trakcie snu jest najgorsza dla zdrowia

Ból karku, skurcze mięśni i drętwienie rąk - jeśli towarzyszą nam po przebudzeniu, to znak, że spaliśmy w nieodpowiedniej pozycji. Może być to też przyczyną bólów głowy, przewlekłego zmęczenia, problemów z trawieniem, napięcia mięśni, a nawet koszmarów sennych. Według Sciencealert.com o tym, jaka pozycja jest najlepsza dla danej osoby, decyduje m.in. jej wiek, waga, aktywność i środowisko.

Na ten moment wiemy, że najgorszym dla naszego zdrowia ułożeniem podczas snu jest leżenie na brzuchu. W takiej pozycji szyja jest w nienaturalnym skręcie, co może powodować ból karku, łopatek, barków oraz głowy. Poza tym twarz jest mocno dociśnięta do poduszki, co utrudnia dopływ tlenu do płuc. Kolejnym zagrożeniem jest uciskanie narządów wewnętrznych, co może być przyczyną problemów z trawieniem. Jeśli mamy tendencje do podkładania rąk pod głowę, rano możemy poczuć, że są one zdrętwiałe z powodu niedokrwienia.

Okazuje się też, że spanie na brzuchu może być przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. To z kolei zwiększa ryzyko jaskry oraz neuropatii nerwu wzrokowego. Oprócz tego pozycja ma najgorszy wpływ na naszą skórę, bowiem w największym stopniu powoduje zmarszczki.

Sposób na zdrowy sen - najlepsza pozycja do spania

Osoby, które chcą poprawić jakość swojego snu, zdecydowanie powinny starać się zasypiać na lewym boku. Ta pozycja jest dla nas korzystna z kilku względów.

Gdy leżymy na lewym boku, mamy pewność, że serce lepiej pracuje. Jest to związane z ułożeniem aorty, która wygina się w lewą stronę.

Ta pozycja jest dobra dla naszego układu trawiennego. Docenią ją zwłaszcza osoby chorujące na refluks. Wynika to z faktu, iż procesy związane z przemianą materii odbywają się głównie po prawej stronie ciała. Poza tym resztki pokarmowe mogą sprawniej się przemieszczać z jelita cienkiego do grubego.

Podczas leżenia na lewym boku lepiej pracuje również nasza śledziona, wątroba i trzustka. Oprócz tego poprawia się przepływ krwi i szybciej przebiegają procesy detoksykacji organizmu.

Spanie na lewym boku jest często rekomendowane kobietom w ciąży. Aby dodatkowo odciążyć kręgosłup, można włożyć między nogi niewielką poduszkę. W idealnej sytuacji, podczas snu głowa powinna znajdować się w tej samej linii co kręgosłup. Warto również zgiąć nogi, zaś ręce lekko ugiąć w łokciach i wyłożyć przed siebie.

Ta pozycja jest również dobra dla naszego zdrowia

Drugą korzystną dla organizmu pozycją jest spanie na plecach, choć w tym przypadku istnieje kilka wyjątków. Zacznijmy jednak od plusów. Leżenie na plecach zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała oraz odciążenie stawów. Ta pozycja jest zatem polecana osobom, które skarżą się na dolegliwości bólowe. Poza tym odciążamy mięśnie, kręgosłup i kark. Nie musimy również martwić się uciskaniem narządów, czy drętwieniem ciała. Krew jest w stanie swobodnie krążyć i dotrzeć do wszystkich miejsc w ciele. Po tak przespanej nocy powinniśmy obudzić się rozluźnieni i zregenerowani.

Spanie na plecach nie będzie jednak dobre dla każdej osoby. Niestety ta pozycja nie jest wskazana przy bezdechu sennym i chrapaniu, bowiem w pewnym stopniu utrudnia oddychanie. Przy tych problemach znacznie lepiej spać na boku. To samo dotyczy astmatyków i osób zmagających się z chorobami serca. Kobiety w ciąży, a zwłaszcza w trzecim trymestrze, powinny szczególnie unikać spania na plecach, bowiem istnieje ryzyko, że macica będzie uciskać żyłę główną dolną, powodując gorszy przepływ krwi i finalnie niedotlenienie dziecka.