Cukrzyca typu 2 należy do grupy chorób cywilizacyjnych. Jej głównymi przyczynami są czynniki genetyczne oraz środowiskowe, w tym zwłaszcza otyłość. Jest to bardzo poważny problem ekonomiczny i zdrowotny w wielu krajach na świecie. Prognozuje się, że w 2035 roku prawie 600 milionów osób będzie dotkniętych tą chorobą. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważna jest profilaktyka oraz edukacja na temat zasad zdrowego stylu życia. Naukowcy postanowili przyjrzeć się, jaki wpływ na cukrzycę typu 2 może mieć codzienne picie herbaty. Napar jest znany ze swoich potencjalnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Okazuje się, że już jedna filiżanka herbaty z samego rana może być bardzo korzystna dla naszego zdrowia.

Jak picie herbaty wpływa na gospodarkę cukrowo-insulinową?

Naukowcy sprawdzili, jak wygląda rytuał picia herbaty u 1923 dorosłych osób zamieszkujących Chiny. Część z nich spożywała napój regularnie, inni sporadycznie. Badaniu poddano także osoby, które w ogóle nie piją herbaty. Zapytano też o rodzaj spożywanego naparu (np. herbata zielona, czarna lub inne). Kolejnym etapem było zbadanie insulinooporności, statusu glikemicznego oraz moczu pod kątem ilości cukru. Uwzględniono również, czy dana osoba przyjmuje leki przeciwcukrzycowe oraz wyniki testu doustnego obciążenia glukozą.

Okazało się, że osoby, które codziennie piły napar w większym stopniu wydalały glukozę z moczem oraz miały zmniejszoną insulinooporność. Istnieje zatem szansa, że herbata może w pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego oraz zachorowania na cukrzycę typu 2. Naukowcy prezentujący swoje wyniki w Hamburgu zasugerowali potencjalne możliwości obniżenia ryzyka odpowiednio o 15 proc. i 28 proc., w porównaniu do osób, które w ogóle nie piją herbaty.

Herbata w diecie cukrzyka ー sposób na kontrolę poziomu glukozy we krwi

Główny autor badania, prof. Tongzhi Wu z Uniwersytetu w Adelajdzie zasugerował, że poczynione odkrycia wskazują na zależność między piciem herbaty a kontrolą poziomu glukozy we krwi. Ma to związek ze wspomnianym już zwiększonym wydalaniem cukru wraz z moczem oraz zmniejszeniem insulinooporności. Cukrzycy często cierpią na wchłanianie zwrotne glukozy w nerkach. Z tego względu narząd pobiera jej więcej, co przekłada się na wyższy poziom cukru we krwi.

Jaką herbatę najlepiej pić?

Najbardziej obiecujące wyniki dotyczyły osób spożywających codziennie ciemne herbaty. W tym przypadku ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego było niższe aż o 53 proc., zaś cukrzycy typu 2 o 47 proc. Na ten moment odkrycia mają charakter obserwacyjny, a dokładny związek przyczynowy nie jest jeszcze znany. Uzyskane do tej pory wyniki sugerują jednak, że codzienne picie czarnej herbaty może być sposobem na poprawę stanu zdrowia oraz elementem doskonale uzupełniającym dietę cukrzycową.