Ludzki posąg o wysokości 230 cm z charakterystycznym, realistycznym wyrazem twarzy. Do tego posąg przedstawiający dzika. To niedawne znaleziska, jakie udało się ujawnić. "W strukturze D Göbekli Tepe odkryto naturalnej wielkości rzeźbę dzika wykonaną z wapienia. Rzeźba dzika znaleziona w Göbekli Tepe znajdowała się na cokole ozdobionym dekoracjami, które prawdopodobnie zawierały symbol w kształcie litery H, półksiężyc, dwa węże i trzy ludzkie twarze lub maski" - napisano w oświadczeniu tureckiego ministerstwa kultury i turystyki.

Göbekli Tepe i Karahan Tepe. Co to za miejsca? Kto je zbudował?

Göbekli Tepe i Karahan Tepe to miejsca, które wciąż są wielką zagadką nawet dla wykwalifikowanych archeologów. Początek działalności człowieka na tych terenach datuje się na ok. 11 tys. lat p.n.e. Oznacza to, że oba miejsca powstały jeszcze przed tzw. rewolucją neolityczną. Tym samym są starsze niż koło i pismo. W 1994 r. na terenie Göbekli Tepe rozpoczęto wykopaliska, a trzy lata później odkryto Karahan Tepe (40 km dalej). Można tam zaobserwować różne kamienne kręgi i rzeźby.

Dalej nie wiadomo jednak, kto i po co zbudował Göbekli Tepe i Karahan Tepe. Jedna z hipotez mówi, że te miejsca mogły być miejscem kultu Syriusza (najjaśniejsza gwiazda). Z kolei inna teoria wskazuje na to, że przybywali tam myśliwi i zbieracze w czasie dojrzewania ziół. Następnie mieli odprawiać tam rytuały i wznosić świątynie. Są też hipotezy mówiące o miejscu pielgrzymek, a także ogromnym cmentarzu. Wciąż jednak te miejsca stanowią nierozwikłaną przez naukowców zagadkę. Göbekli Tepe w 2018 r. wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest najstarszym znanym miejscem kultu stworzonym przez człowieka.

Göbekli Tepe i Karahan Tepe. Czym się charakteryzują świątynie?

Filarami w kształcie litery T. W obu przypadkach znaleziono dotąd kilkaset sztuk. Dodatkowo, niedawne badania pozwoliły ujawnić kolejne elementy przedneolitycznych budowli. Oprócz rzeźb z podobiznami człowieka i dzika odnaleziono również posąg, na którym widnieje ptak podobny do sępa.