Choć nie ma jednej, dokładnej recepty na udany związek, są pewne czynniki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów małżeńskich. Wracając do różnicy wieku, okazuje się, że kobiety i mężczyźni mają w tym przypadku nieco inne wyobrażenia. Badania przeprowadzone przez Christiana Ruddera, współzałożyciela serwisu randkowego OKCupid, wykazały, że kobiety częściej szukają partnerów w mniej więcej tym samym wieku, ewentualnie starszych o rok lub dwa. Mężczyźni wolą z kolei kobiety po dwudziestce, niezależnie od tego, ile sami mają lat. Panowie preferują większą różnicę wieku, gdyż fascynuje ich koncepcja atrakcyjnej, młodej partnerki.

Różnica wieku a trwałość relacji

Kolejne badanie dotyczące różnicy wieku zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Emory’ego w Atlancie. Wzięło w nim udział 3000 osób. Wyniki okazały się bardzo ciekawe.

Naukowcy doszli do wniosku, że pary, w których różnica wieku wynosi 5 lat, mają 18 proc. większe ryzyko rozstania , niż pary w tym samym wieku.

, niż pary w tym samym wieku. Przy różnicy wieku wynoszącej 10 lat, ryzyko wzrosło do 39 proc.

Najbardziej szokujące były wyniki dotyczące par z różnicą wieku wynoszącą 20 lat. Ryzyko wynosiło u nich aż 95 proc.

Badacze doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest zaledwie roczna różnica wieku między partnerami. W ich przypadku ryzyko rozwodu wynosi zaledwie 3 proc. Duże szanse na długotrwały związek mają także osoby, które urodziły się w tym samym roku lub w odstępie do 3 lat.

Dlaczego większa różnica wieku jest zagrożeniem dla związku?

Według badania opublikowanego w Journal of Population Economics satysfakcja małżeńska szybciej spada w parach, w których różnica wieku jest większa, w porównaniu z parami w podobnym wieku. Osoby, które urodziły się w odstępie do 3 lat, okazywały większe zadowolenie, niż pary urodzone w odstępie 4-6 lat. Te jednak były bardziej usatysfakcjonowane ze związku, w porównaniu do par, w których różnica wieku wynosiła ponad 7 lat.

Z czego to wynika? Jedna z teorii głosi, że pary w różnym wieku są mniej odporne na negatywne wstrząsy w związku, takie jak problemy finansowe i choroby. Zaobserwowano także, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazywali wyższy poziom satysfakcji, będąc w związku z młodszymi partnerami. To zadowolenie zdawało się jednak zanikać po 6 do 10 latach małżeństwa.

Eksperci radzą, co robić przy dużej różnicy wieku

Theresa E. DiDonato, psycholożka społeczna i profesorka na Uniwersytecie Loyola w Maryland od lat bada czynniki wpływające na postrzeganie atrakcyjności oraz na satysfakcję ze związku. Jej zdaniem przed podjęciem ważnych decyzji, warto aby obie strony udzieliły odpowiedzi na pewne pytania. Pozwolą one ustalić, czy pomimo różnicy wieku, partnerzy mają podobne podejście do życia.

Jakie są wasze życiowe cele? To pytanie dotyczy życiowych planów związanych z karierą, posiadaniem dzieci, finansami oraz innymi ważnymi wydarzeniami.

To pytanie dotyczy życiowych planów związanych z karierą, posiadaniem dzieci, finansami oraz innymi ważnymi wydarzeniami. Jakie macie wspólne zainteresowania? Wspólne pasje stają się coraz bardziej istotne, w miarę upływu czasu. To właśnie one wzmacniają więzi, gdy różnica wieku zacznie powodować dystans.

Wspólne pasje stają się coraz bardziej istotne, w miarę upływu czasu. To właśnie one wzmacniają więzi, gdy różnica wieku zacznie powodować dystans. Czy wasze wartości są zgodne? Ten aspekt dotyczy różnych drażliwych tematów, które w przyszłości mogą się stać źródłem konfliktów. Mowa na przykład o religii, czy poglądach politycznych.

Ten aspekt dotyczy różnych drażliwych tematów, które w przyszłości mogą się stać źródłem konfliktów. Mowa na przykład o religii, czy poglądach politycznych. Czy jesteście gotowi na kompromisy? Gotowość do kompromisów to ważny aspekt każdego zdrowego związku. Staje się on kluczowy w momencie, gdy partnerzy są na innych etapach życia.

Gotowość do kompromisów to ważny aspekt każdego zdrowego związku. Staje się on kluczowy w momencie, gdy partnerzy są na innych etapach życia. Czy przejmujecie się opiniami z zewnątrz? Związek z dużo starszą lub dużo młodszą osobą może wiązać się z nieprzychylnymi opiniami z różnych stron. Osoby, które są wrażliwe na nieprzyjemne pytania i komentarze, muszą przygotować się na to, że będą się one pojawiać.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się na przyszłe konflikty jest bycie otwartym i szczerym w swoich poglądach. Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż w pewnych momentach, obie strony mogą znajdować się na różnych etapach życia i jest to jak najbardziej w porządku. W takich sytuacjach ważny jest wzajemny szacunek i otwarta komunikacja.

Przy dużej różnicy wieku często dochodzi do walki o władzę. Starszy partner bardziej przypomina rodzica, przez co młodszy ma mniej do powiedzenia. Zdaniem Katii Loisel, ekspertki od związków i mowy ciała, są to wyraźne znaki ostrzegawcze. Należy też dokładnie przyjrzeć się relacji, jeśli jedna ze stron ukrywa związek, partner lub partnerka krytykuje przyjaciół swojej drugiej połówki, ma inne cele życiowe lub wykazuje próby kontrolowania emocjonalnego, finansowego lub społecznego.