Haas prowadzi wykopaliska archeologiczne i projekty badawcze m.in. w Andach w Peru. Ostatnio znaleziono tam szczątki prehistorycznych ludzi, którzy zostali pochowani około 9 tysięcy lat temu. Zespół naukowców przeprowadził analizy na kościach 24 osób. Byli to wędrujący zbieracze, którzy żyli na obszarze położonym 3 kilometry nad poziomem morza. W tamtych czasach nie istniała jeszcze gospodarka rolna ani pasterska. Do tej pory myślano, że opisywana grupa składała się głównie z osób jedzących mięso. Badania wykazały jednak, że ich dieta bazowała w 70-95 proc. na roślinach.

Jak odżywiali się nasi przodkowie?

Po przeanalizowaniu kości, wyszło na jaw, że większość posiłków opierała się na bulwach, czyli kuzynach współczesnych ziemniaków. Naukowcy uważają, że mięso mogło stanowić około 20 proc. diety. Te odkrycia są ważnym dowodem na to, że prehistoryczne sposoby odżywiania były bardzo zróżnicowane. Nie ma zatem jednej, słusznej diety paleo.

Pierwsi ludzie sięgali po wszystko, co było dostępne. Zazwyczaj jednak ich sposób żywienia opierał się na mieszance łowiectwa i zbieractwa. Niektóre populacje, np. żyjące w Afryce, prawdopodobnie odżywiały się głównie mięsem z upolowanej grubej zwierzyny. Tymczasem pierwsi ludzie zamieszkujący Amerykę Południową i Australię jedli głównie rośliny. Zdaniem naukowców nie można również powiedzieć, że nasi przodkowie stronili od skrobi. Jedno z badań wykazało bowiem, że neandertalczycy jedli dużo węglowodanów skrobiowych. Dieta pierwszych ludzi zmieniała się też wraz z porami roku lub w miarę wyczerpywania się zasobów.

Skąd wzięły się założenia diety paleo?

Paleo jest dietą wysokobiałkową, która kładzie nacisk na żywność nieprzetworzoną. Naukowcy przez wiele lat zakładali, że pierwsi ludzie odżywiali się głównie mięsem upolowanych zwierząt. To założenie w dużym stopniu wspierały znaleziska archeologiczne. Kości zwierząt są zwykle dobrze zachowane i łatwiejsze do odzyskania podczas wykopalisk. To samo dotyczy narzędzi wykorzystywanych w trakcie polowań. Mamy zatem do czynienia z błędem konserwatorskim, który doprowadził niektórych wybitnych badaczy do wniosku, że ludzie w paleolicie musieli przedkładać łowiectwo nad zbieractwo.

Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy pojawiły się nowocześniejsze techniki analityczne, takie jak spektrometria mas. Obecnie badacze są w stanie odczytać, co jedli nasi przodkowie, na podstawie izotopów zachowanych w ludzkich kościach. Przykładowo, jeśli jedli produkty białkowe, dochodziło do wiązania azotu z kośćmi, w miarę ich wzrostu. Osoby, które mają tradycyjne podejście do diety paleo i trzymają się definicji spopularyzowanej przez fizjologa sportowego Lorena Cordaina na początku XXI wieku, nadal uważają, że najlepiej jeść dużo mięsa i mało węglowodanów, gdyż tylko w ten sposób możemy naśladować naszych przodków. Na przestrzeni lat powstały jednak inne kombinacje, np. dieta pegańska, stanowiąca połączenie paleo z weganizmem.

W miarę rozwoju kolejnych technik, możemy coraz więcej dowiadywać się o sposobie odżywiania pierwszych ludzi. Jedno jest pewne, stosowali oni naprawdę zróżnicowane diety i dobrze funkcjonowali w oparciu o każdą z nich.