Badanie przeprowadzone przez nowozelandzkich naukowców udowadnia, że nasza dieta może mieć ogromny wpływ na nastrój. Cenne właściwości kiwi wynikają z dużej zawartości witaminy C, która jest od dawna kojarzona nie tylko ze zdrowiem fizycznym, ale również psychicznym. Wpływ żywności bogatej w ten składnik na poprawę nastroju nie był jednak badany na szeroką skalę.

Jak wyglądało badanie?

W badaniu kierowanym przez profesorkę Tamlin Conner z Wydziału Psychologii i doktora Bena Fletchera wzięło udział 155 dorosłych osób. Wszyscy z nich mieli niski poziom witaminy C. Interwencja dietetyczna trwała 8 tygodni. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Jedna otrzymywała codziennie suplement zawierający witaminę, druga placebo, zaś trzecia dwa owoce kiwi. Ich nastrój, witalność, jakość i ilość oraz aktywność fizyczna były szczegółowo monitorowane za pomocą ankiet, które wypełniali na swoich smartfonach.

Okazało się, że osoby, które każdego dnia spożywały kiwi, zaobserwowały u siebie poprawę nastroju i witalności w ciągu 4 dni. Maksymalne efekty pojawiły się z kolei po 14-16 dniach. Tymczasem uczestnicy, którzy zażywali suplementy, zarejestrowali stopniową poprawę tylko do 12 dnia. Badanie stanowi dowód na to, że wystarczą drobne zmiany w diecie, takie jak dodanie owoców do codziennego jadłospisu, aby poprawić samopoczucie.

W jaki sposób kiwi wpływa na zdrowie psychiczne?

Badacze zauważają, że korzyści z jedzenia kiwi zaobserwowały także osoby, które mogą cieszyć się stosunkowo dobrym zdrowiem psychicznym. Owoc wyróżnia się bardzo dużą ilością składników odżywczych. Cieszy się też popularnością na całym świecie i jest dostępny przez cały rok. Co ciekawe, zawartość witaminy C w kiwi przewyższa zawartość w pomarańczy. Wystarczy nam zaledwie jedna sztuka, aby zapewnić sobie dzienną zalecaną dawkę tego niezbędnego mikroelementu. Dzięki niemu możemy wzmocnić układ odpornościowy, poprawić zdrowie skóry oraz wchłanianie żelaza.

Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, witamina C bierze udział w procesie dojrzewania i funkcjonowania zarówno neuronów, jak i neuroprzekaźników. Jej odpowiedni poziom przekłada się zatem na utrzymanie równowagi psychicznej i dobrostanu. Niedobór składnika wiąże się z wyższym ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera i Parkinsona, a także rozwój depresji i stanów lękowych.

Przeciwutleniacze znajdujące się w kiwi, takie jak karotenoidy i flawonoidy, ograniczają stres oksydacyjny, a tym samym ryzyko chorób serca i nowotworów. Witamina C jest silnym antyoksydantem, który chroni nasz mózg przed działaniem wolnych rodników. Ma zatem bardzo pozytywny wpływ na układ nerwowy, poziom energii oraz nasz nastrój.

Dodatkowe działanie kiwi

Kiwi jest ponadto doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. Poza tym wspomaga trawienie i utrzymanie jelit w zdrowiu. Błonnik przyczynia się również do zdrowia serca, obniżając poziom cholesterolu. Obecność witaminy K, E i potasu sprawia, że osoby regularnie jedzące kiwi mogą poprawić zdrowie kości, wyregulować ciśnienie krwi, a także zmniejszyć ryzyko zakrzepów. Owoc jest szczególnie polecany osobom, które są na diecie redukcyjnej, bowiem zawiera bardzo mało kalorii. Poza tym wpływa na poprawę jakości snu oraz na jego długość.

Kiwi ma swój niepowtarzalny smak, który czyni z niego idealny dodatek do koktajli i sałatek. Można również jeść go samodzielnie. Naukowcy zachęcają do włączania do swojej diety różnych pokarmów, bogatych w składniki odżywcze. W ten sposób możemy skutecznie zadbać o swój dobrostan psychiczny.