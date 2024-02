W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda ujawniła, że szybki wzrost sławy oraz napięte plany zdjęciowe wywołały u niej tak silny niepokój, że doprowadził on do pojawienia się ubytków w ścianach jelit, przez co kobieta była niedożywiona i zmęczona. Jej ciało nie wchłaniało żadnych składników odżywczych. Nie od dziś wiadomo, że wysoki poziom stresu może siać spustoszenie w organizmie, w tym jelitach. Okazuje się jednak, że chroniczny lęk może doprowadzić nawet do fizycznego uszkodzenia żołądka.

Co dzieje się z organizmem, gdy odczuwamy silny stres?

Ken Goodman będący ekspertem od lęków potwierdza, że gdy odczuwamy niepokój, niektóre hormony i substancje chemiczne uwalniane przez organizm dostają się do przewodu pokarmowego, gdzie zakłócają trawienie. Mają zatem negatywny wpływ na florę jelitową. To z kolei prowadzi do nierównowagi chemicznej, co skutkuje licznymi schorzeniami żołądkowo-jelitowymi. Zdaniem Goodman jednym z nich jest wrzód trawienny, potocznie zwany wrzodem stresowym. Prowadzi on do owrzodzenia błony śluzowej żołądka lub górnej części jelita cienkiego.

Caleb Backe, osobisty trener i ekspert od dobrego samopoczucia, dokładnie opisał, jak wygląda ten proces. Stres oraz lęk aktywują reakcję organizmu na walkę lub ucieczkę, co prowadzi do uwolnienia kortyzolu i adrenaliny. Długotrwały zalew hormonu zwiększa produkcję kwasów żołądkowych, co powoduje nieprzyjemny refluks i uszkodzenie błony śluzowej żołądka. Jednocześnie zostaje stłumiona aktywność komórek odpornościowych, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia infekcji. Przewlekły stres może również zwiększać ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.

Poprawa flory bakteryjnej pomaga złagodzić objawy lęku

Naukowcy przeprowadzili badania, które potwierdziły, że regulacja flory bakteryjnej jest w stanie złagodzić lęk. Okazuje się, że organizm pod wpływem stresu nie jest w stanie wywołać takiej samej odpowiedzi immunologicznej na infekcje przewodu pokarmowego, jak organizm, który nie doświadcza stresu. Jest zatem bardziej narażony na wrzody, które mogą następnie prowadzić do perforacji.

Perforacje w ścianie jelita lub żołądka zwiększają ryzyko przedostania się toksycznych substancji. Wyciek kwasu żołądkowego lub enzymów trawiennych może z kolei powodować zapalenie otrzewnej. Jest to stan, który wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Silny stan lękowy powoduje także inne schorzenia przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia, niestrawność, zespół jelita drażliwego i zapalenie jelit. Szacuje się, że około 60 proc. osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi doświadcza jednego z różnych schorzeń psychicznych. Najczęściej jest to depresja oraz stany lękowe. To kolejny dowód na to, że jelita i mózg bardzo blisko ze sobą współpracują.