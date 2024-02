Naukowcy nie po raz pierwszy odkrywają tak dziwne obiekty, o nietypowych kształtach. W 1985 roku badacze trafili na dość podobne ciało niebieskie, które zostało nazwane Hamburgerem Gomeza. 23 lata później okazało się, że jest to młoda gwiazda znajdująca się około 900 lat świetlnych od Ziemi.

“Kanapka Drakuli” to bardzo rzadki obiekt

Chivito Draculi jest bardzo podobna do Hamburgera Gomeza. Znajduje się nawet w podobnej odległości, a dokładnie 980 lat świetlnych od nas. Ta młoda gwiazda jest otoczona grubym dyskiem składającym się z pyłu i gazu. Jeśli spojrzymy na nią z boku i lekko zmrużymy oczy, faktycznie przypomina kanapkę. Widać to na zdjęciach udostępnionych w serwisie X.

Niezwykły wygląd obiektu wynika z jego orientacji. W efekcie pył oraz gaz przecinają światło gwiazdy, co przypomina środek kanapki. Należy zaznaczyć, że tego typu ciała niebieskie są bardzo rzadkie. Zdaniem naukowców jest to zupełnie nowa klasa bardzo młodych gwiazd, o których póki co nie wiemy zbyt wiele. Zarówno Chivito Draculi, jak i Hamburger Gomeza narodziły się w dość pustej przestrzeni. Astronomowie nie mają na razie pomysłu, w jaki sposób powstały. Większość gwiazd rodzi się w tzw. gwiezdnych żłobkach. Są to bogate w materiały obszary kosmosu, które stanowią cenny budulec.

W jaki sposób powstają gwiazdy?

Każda gwiazda zaczyna swoją drogę jako grudka znajdująca się w obłoku gazu molekularnego. Zapada się on pod wpływem własnej grawitacji, w ten sposób tworząc ziarno gwiazdy. W wyniku ruchu obrotowego protogwiazdy, gromadzi ona coraz większą ilość materiału i rośnie. Znajdująca się wokół niej materia tworzy wirujący dysk, jeszcze bardziej napędzając jej rozwój.

Chivito Draculi i Hamburger Gomeza nie są powiązane z żadnym regionem gwiazdotwórczym lub gromadą. Astronomowie odkryli jednak, że Kanapka Drakuli to najprawdopodobniej gorąca gwiazda typu Herbiga Ae. Jej temperatura wynosi około 7727 stopni Celsjusza, zaś promień dysku ma około 1650 jednostek astronomicznych (1650-krotność odległości Ziemi od Słońca). Zawiera też materię o masie około 0,2 Słońca. Dwa elementy przypominające bułki hamburgera to otoczka znajdująca się wokół gwiazdy.

Właśnie ta część gwiezdnego materiału może pomóc określić, na jakim etapie formowania jest obecnie gwiazda. Młode obiekty zwykle emitują silne wiatry, w ten sposób wydmuchując nadmiar materii. Obecność wspomnianych “bułek” świadczy o tym, że mamy do czynienia z nowo narodzoną gwiazdą. Astronomowie chcą skupić się na szukaniu kolejnych podobnych obiektów, aby rozwikłać zagadkę ich samotnych narodzin w ciemnościach kosmosu.