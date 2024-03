Trend związany z naturalnymi sposobami leczenia nieustannie się rozwija. Przejawia się m.in. w powrocie do dawnych metod oraz preparatów. Dużą popularnością i to już od wielu lat cieszy się ocet jabłkowy. Wiele mówi się o jego wpływie na obniżenie cholesterolu oraz poziomu glukozy na czczo, co czyni go dobrym wyborem dla osób cierpiących na insulinooporność oraz cukrzycę typu 2. Poza tym ocet jabłkowy może przyspieszyć redukcję masy ciała. Ostatnie badanie z udziałem nastolatków i młodych dorosłych potwierdziło to działanie.