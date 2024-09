Kapsuła Dragon przycumowała już do ISS. Tym razem na pokładzie było jedynie dwóch astronautów, zamiast czterech. Z powrotem statek kosmiczny SpaceX zabierze bowiem nie tylko standardowy personel ISS, ale także dwoje astronautów, którzy trafili na ISS Starlinerem - pisze agencja AP.

Astronauci spędzą osiem miesięcy na orbicie

Okazało się jednak, że pojazd Boeinga ma problemy z silnikami manewrowymi, wykryto także wycieki helu, kapsułę sprowadzono więc zdalnie na Ziemię, gdzie jest badany w laboratoriach NASA i Boeinga, by sprawdzić, co zawiodło i jak to naprawić. Tymczasem Butch Wilmore i Suni Williams wrócą na Ziemię dopiero w lutym.

Starliner okazał się porażką Boeinga

Sam program Starliner okazał się wizerunkową i finansową porażką Boeinga. Nie dość, że program opóźnił się o kilka lat, to jeszcze koszty wzrosły do ponad miliarda dolarów. A pierwsza misja kosmiczna okazała się klapą, z której ucieszył się jedynie rywal w postaci SpaceX.