Prawdziwa twarz Świętego Mikołaja ujawniona po 1700 latach

Naukowcy po raz pierwszy od niemal 1700 lat zrekonstruowali twarz Świętego Mikołaja – postaci, która zainspirowała legendę Świętego Mikołaja, jaką znamy dzisiaj. Dzięki analizie jego czaszki udało się ukazać, jak mógł wyglądać biskup z Miry, który stał się symbolem dobroci i hojności.

Święty Mikołaj – od historycznego biskupa do postaci mitycznej

Święty Mikołaj z Miry, żyjący w IV wieku n.e., był wczesnochrześcijańskim biskupem znanym ze swojej hojności i pomocy potrzebującym. To właśnie jego postać dała początek holenderskiemu Sinterklaasowi, który z kolei przekształcił się w amerykańskiego Świętego Mikołaja. Z czasem legenda Świętego Mikołaja połączyła się z angielskim Ojcem Świąt Bożego Narodzenia, co doprowadziło do stworzenia postaci, którą dzieci na całym świecie kojarzą z rozdawaniem prezentów.

Jak wyglądał prawdziwy Święty Mikołaj?

Dzięki badaniom zespołu pod kierownictwem João Moraesa, udało się odtworzyć jego wygląd na podstawie czaszki, której dane zebrano w latach 50. XX wieku.

Wykorzystując nowoczesne technologie, naukowcy stworzyli trójwymiarowy model czaszki i na tej podstawie zrekonstruowali twarz. Jak zauważył Moraes, Święty Mikołaj miał "szeroką, mocną twarz" i "grubą brodę", co przypomina obraz, który znamy z dzisiejszych wyobrażeń o Świętym Mikołaju.

Proces rekonstrukcji

Rekonstrukcja twarzy Świętego Mikołaja była możliwa dzięki zastosowaniu techniki anatomicznej i statystycznej, aby odtworzyć profil twarzy, a następnie dodali szczegóły, takie jak broda i strój, inspirowane ikonografią świętego.

Powstały dwa zestawy wizerunków: jeden realistyczny, w odcieniach szarości, oraz drugi artystyczny, bardziej zbliżony do współczesnych wyobrażeń.

Życie i zdrowie Świętego

Analiza jego szczątków ujawniła, że cierpiał na przewlekłe zapalenie stawów, które dotknęło jego kręgosłup i miednicę, oraz miał pogrubione kości czaszki, co mogło powodować częste bóle głowy. Jego dieta była w większości roślinna, co wskazuje na skromny tryb życia.