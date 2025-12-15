Byłoby dobrze, gdyby panowie (Donald) Trump, (Emmanuel) Macron, (Friedrich) Merz, (Keir) Starmer, (Wołodymyr) Zełenski, (Władimir) Putin uzgodnili rozejm i postawili sobie taki cel, że w tę smutną rocznicę agresji Putina na Ukrainę, 24 lutego, ta wojna zostanie zakończona, a wszystkie strony otrzymają gwarancje bezpieczeństwa – oświadczył Babisz.

Cztery lata wojny w Ukrainie

Dodał, że strony konfliktu powinny zacząć mówić o pokoju, a nie tylko o wojnie, która na pełną skalę trwa od 2022 roku.

Czeski premier opowiedział się za dalszą pomocą humanitarną dla Ukrainy za pośrednictwem UE. Ocenił, że przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w tym tygodniu i propozycje dotyczące zamrożenia i konfiskaty rosyjskich aktywów "są dynamiczne". Powiedział, że jest pewna inicjatywa premierów Włoch, Belgii i Bułgarii, ale on nie zna jeszcze szczegółów.

Pierwsza konferencja nowego rządu

Na pierwszej konferencji prasowej po mianowaniu swojego rządu Babisz odniósł się także do słów prezydenta Petra Pavla, który podczas porannej uroczystości apelował, aby Czechy podchodziły do członkostwa w UE i NATO odpowiedzialnie i były "raczej odpowiedzialnym i konstruktywnym członkiem, niż przeciwnikiem".

Premier stwierdził, że gabinet zdaje sobie sprawę ze znaczenia członkostwa w UE. Zawsze walczyliśmy o interesy Europy. Szkoda, że UE traci konkurencyjność, że nie rozwiązuje problemów związanych z energią, że nie rozwiązuje problemów rynku wewnętrznego, że nie rozwiązuje na przykład problemów związanych z oszustwami podatkowymi i tak dalej – powiedział Babisz.

Pierwsze po mianowaniu posiedzenie rządu Babisz określił jako koordynacyjne. Robocze chce zwołać na wtorek i na poniedziałek, 22 grudnia. Zapowiedział, że będzie chciał przyjąć projekt nowego prawa budowlanego i całkowicie odrzucić europejski system handlu emisjami ETS 2. Ma także otrzymać mandat na posiedzenie Rady Europejskiej, która rozpocznie się w czwartek.

Nowy rząd w Czechach

W poniedziałek, 72 dni po wyborach, nominacje ministerialne z rąk prezydenta Pavla odebrało i złożyło ślubowanie 14 członków rządu. Piętnastego ministra Pavel nie mianował, powierzając kierowanie resortem środowiska ministrowi spraw zagranicznych Petrowi Macince. Prezydent ma zastrzeżenia do kandydatury Filipa Turka z partii Zmotoryzowani. Miał on być autorem kilku wpisów w sieciach społecznościowych, w których nie krył sympatii nazistowskich i rasistowskich.

Nowy rząd tworzą ugrupowania o profilu nacjonalistycznym, eurosceptycznym i populistycznym: zwycięski w ostatnich wyborach ruch ANO Babisza, Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz Zmotoryzowani.