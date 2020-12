Dopytywany przez słuchacza o to, kto bardziej przyczynił się do spadku zaufania – politycy lewicy czy duchowni - prymas Polski odpowiedział: Nie zrzucałbym winy na innych. Zawsze powinniśmy patrzeć, co jest po naszej stronie do naprawienia. Nie szukałbym odpowiedzialności innych – dodał arcybiskup.

Relacje Kościół-państwo

Relacje Kościół-państwo? Powinny wyglądać tak, jak są zapisane w konstytucji – autonomia i życzliwa współpraca. Przy zachowaniu całkowitej autonomii państwa i Kościoła, przy życzliwej współpracy dla dobra człowieka w konkretnych obszarach – ocenił prymas Polski w Radiu ZET. Jeżeli jest to postrzegane jako konkubinat, to powinno się to jak najszybciej rozpaść – dodał.

"Zachowanie Scheuring-Wielgus naganne i nie na miejscu"

Abp Wojciech Polak był również pytany o Joannę Scheuring-Wielgus, która trzymała w kościele transparent "Kobieto! Sama umiesz decydować”. Kościół, przede wszystkim liturgia, nie jest miejscem do manifestowania żadnych poglądów. Był to naganne i nie na miejscu – ocenił duchowny.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował w poniedziałek do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Joannie Scheuring-Wielgus. Śledczy chcą jej postawić zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych". CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>