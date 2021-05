Polityka to dziś. Ale niedobrze, gdy ludzie ją uprawiający nie umieją wyjść poza internetowe hasełka.Nowy Ład (jeszcze nie zmieniony na Polski Ład) skojarzył się z nazizmem: znalazł przedwojenną gazetę, gdzie używa się tego określenia wobec programu NSDAP. O Nowym Ładzie Franklina Roosevelta poseł PO nie słyszał. I nie umie reagować inaczej niż obelżywymi skojarzeniami. To nie tylko żałosne (choć robią to dziś wszyscy), ale wyjątkowo nieskuteczne. W takich hiperbolach kryje się trudne do ukrycia poczucie bezsilności. Wszyscy poza najtwardszym antypisowskim elektoratem to zauważą.