Celem Putina nie jest przesunięcie granicy 50 km w jedną czy w drugą stronę. Jego celem jest udowodnienie, że Ukraina jest częścią świata rosyjskiego, a jeśli Zachód tego nie uzna, to Rosja doprowadzi Ukrainę do ruiny i pozbiera gruzy. Trzeba podkreślić, że Putina nie interesuje prawo międzynarodowe, on chce to wymusić siłą. Wyszliśmy poza nawias tego, co jest dopuszczalne w cywilizowanym świecie.