Wracamy do pytania, czy Putin oszalał, czy nie. Jeśli jednak spojrzymy na wojnę w kategoriach racjonalnych decyzji politycznych i militarnych, to nie widać żadnych korzyści z ewentualnego użycia broni przez Kreml. Były wprawdzie niegdyś rozważane scenariusze mikrouderzeń, które miały mieć efekt psychologiczny złamania tabu, ale nawet efekt takiego użycia broni byłby niszczący dla samej Rosji. A jeśli faktyczne uderzenia, to na kogo? Jeśli Putin chciałby osiągnąć efekt Hiroshimy, to musiałby uderzyć na duże miasto. To scenariusz nie do akceptacji. Dziś gdy rosyjski prezydent prowadzi wojnę mimo zachodnich sankcji, to gra na potrzeby wewnętrzne na niejednoznacznej postawie Chin, Pakistanu, Iranu czy innych państw, pokazując, że nie jest izolowany. W przypadku użycia broni nuklearnej jego izolacja byłaby 100-proc. Jeśli wojna w Ukrainie jest kopnięciem w stolik, to użycie broni jądrowej byłoby wysadzeniem miasta, w którym odbywa się turniej szachowy.