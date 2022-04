W USA strzelaniny w miejscach publicznych to sprawy na porządku dziennym. Ta historia była jednak wyjątkowa. Welch, pytany o to, co robił w pizzerii z bronią, tłumaczył się chęcią zdemaskowania potężnej siatki pedofilskiej przetrzymującej dzieci w piwnicy budynku. Był przekonany, że na czele grupy stoi ówczesna kandydatka na prezydenta Hillary Clinton i szef jej sztabu wyborczego John Podesta.