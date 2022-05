Wciąż idzie mu źle. Rosjanie nie są w stanie zagrozić Kijowowi, obalić ukraińskiego rządu, przejąć kraju. Zredukowali swoje ambicje do części wschodniej Ukrainy. To nie były pierwotne cele Putina. Co prawda Rosjanie poczynili ostatnio postępy na wschodzie kraju, odepchnęli siły ukraińskie w kilku miejscach, ale to nie są strategiczne sukcesy, to jest ograniczone. Do tego Zachód wciąż wysyła znaczącą pomoc dla Ukrainy, różnego rodzaju. Nie widzę, by wojna szła po myśli Rosji. Ukraińcy będą próbować odzyskać utracone terytoria. A gdy weźmie się pod uwagę sankcje i presję na Rosję, to będzie jej ciężko kontynuować walkę.