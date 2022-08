"Dwie listy opozycji dadzą nam sukces, pięć list to wygrana PiS, a jedna wspólna lista to brak wyrazistości i tożsamości, co część partii może kosztować utratę milionów głosów" - mówi w rozmowie z 'Dziennikiem Gazetą Prawną" Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.