Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Estera Flieger

„Pokolenie mojej mamy weszło w czasy sowieckie z silnym poczuciem ukraińskiej tożsamości i dumy” - mówi pan w rozmowie z Izabellą Chruślińską („Zrozumieć Ukrainę. Historia mówiona”, Krytyka Polityczna 2022). Czy to znaczy, że Ukraina nigdy nie rozpuściła się w Rosji?

Karło Zwiryńskyj, awangardowy ukraiński artysta, który urodził się w wioseczce na głuchej prowincji, wspominał, że w latach 20. XX w. niemal nikt nie mówił tam o sobie, że jest Ukraińcem, bo większość czuła się Rusinami. W latach 30. było już odwrotnie.

Te 10 lat przyniosło tak wielką zmianę?

Koniec lat 20. okazał się decydujący w procesie kształtowania ukraińskiej tożsamości wśród włościan. I to na ten właśnie okres przypadało dzieciństwo mamy i taty.

Co ukształtowało to pokolenie?

Paradoksalnie polityka międzywojennej Rzeczpospolitej. Warszawa w tym okresie chciała spolonizować Ukraińców i Białorusinów. A więc ukraińskie dzieci słyszały w szkołach wyłącznie o wielkiej kulturze i historii narodu polskiego, podczas gdy kultura i historia narodu ukraińska - jeśli w ogóle - były przedstawiane jako prymitywne, a nawet barbarzyńskie. Drugim elementem - obok silnego poczucie poniżenia - była wielka bieda. Galicja już w czasach Habsburgów była symbolem nędzy, a w trakcie I wojny światowej sytuacja jedynie się pogorszyła. Nie tylko z powodu samego konfliktu - po prostu Wiedeń zabronił galicyjskim chłopom emigrować do Kanady czy USA. Mój ojciec wcześnie został sierotą, a głównym jego wspomnieniem z dzieciństwa był głód. Zapamiętał dobrze jeden obraz: polskie dzieci jedzą na festynie w jego wsi bułeczki z masłem, a kiedy zobaczyły, że przyglądają im się ukraińscy rówieśnicy, to na złość im zaczęły grać w piłkę nożną tymi bułeczkami.

A więc pogarda oraz bieda generowały bunt wobec rzeczywistości...

W której Ukraińcy nie mieli żadnych widoków na lepszą przyszłość. To powodowało z kolei, że było to pokolenie przesiąknięte polityką, bo chciało zmiany. Kamil Kijek, badacz Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się społecznością żydowską, napisał, że trudno sobie w tym okresie wyobrazić młodego Żyda, który nie należy do jakiejś partii. I podobne pobudzenie polityczne cechowało Ukraińców w Galicji. Na to nakładała się pamięć o autonomii galicyjskiej w czasach Habsburgów: generacja starszych polityków ukraińskich została właśnie wtedy uformowana. Różnice między nimi a pozbawionym tej pamięci pokoleniem urodzonym podczas I wojny światowej były zasadnicze, np. dotyczyły przyszłości stosunków polsko-ukraińskich, które obie grupy widziały skrajnie odmiennie. Czynnik generacyjny był zresztą bardzo ważny też po II wojnie - w latach 70. słuchałem Polskiego Radia, co nie podobało się moim rodzicom. Ale mojego pokolenia nie dotyczyło w żaden sposób to, co wydarzyło się pomiędzy Ukraińcami a Polakami wcześniej. Dla mnie te audycje to było okno na Zachód, alternatywa dla brzydkiej, szarej rzeczywistości radzieckiej.

Na marginesie jednego ze swoich odczytów Zbigniew Herbert - fakt ten przywołuje w biografii poety Andrzej Franaszek - zanotował: „Zbrodnie kolonializmu polskiego: Ukraina”. Zgodziłby się pan z obecną w polskiej debacie i budzącą skrajne emocje opinią, że polityka Rzeczpospolitej wobec Ukrainy miała na przestrzeni wieków cechy polityki kolonialnej?

Nie w tym samym znaczeniu, co imperializm brytyjski. W przypadku polskim jednym z elementów polityki kolonialnej był brak możliwości awansu społecznego dla danej grupy. II RP nie pozwalała awansować Ukraińcom, świadomie pozostawiając ich na samych nizinach społecznej hierarchii.

kultura polityczna Rzeczpospolitej, jakże inna niż Rosji, nie niosła żadnego pozytywnego wpływu na ukraińską?

Ihor Ševčenko, historyk i filozof z Uniwersytetu Harvarda, mówił, że „Zachód przyszedł do Ukrainy w polskim kontuszu”. Można tak powiedzieć zarówno o I Rzeczpospolitej, jak i o czasach po II wojnie światowej. Później, patrząc na polską transformację - i nie wchodząc w debatę o niej samej - Ukraińcy zadawali sobie pytanie: dlaczego wam się udało, a nam nie.

Jaki wpływ na ukraińską tożsamość wywarła I Rzeczpospolita?

Nawet walcząc z Rzeczpospolitą, Ukraińcy wciąż przyjmowali jej polityczną kulturę. To m.in. świadomość przywilejów społecznych oraz ograniczeń władzy. Spójrzmy na obraz, który wyłania się po powstaniu Chmielnickiego z lat 1648-1654: państwo kozackie to właściwie kopia Rzeczpospolitej. Zgadzam się z obecną w ukraińskiej historiografii tezą, że głównej różnicy pomiędzy Rosją a Ukrainą nie wyznaczają język i religia , tylko kultura polityczna. W Ukrainie nie było tradycji władzy autorytarnej, panowały inne stosunki między społeczeństwem a rządzącymi, odmiennie były też zorganizowane elity. Wyjaśnia to fakt, że Ukraina była częścią Rzeczpospolitej. A choć Rosjanie niszczyli pamięć o kozackiej Ukrainie, której istotą była swoboda, to przetrwała ona w poezji Tarasa Szewczenki. Pamięć państwa kozackiego stała się bardzo ważna dla artykulacji ukraińskiej tożsamości w wieku XVIII, a szczególnie w XIX. Ciężko sobie wyobrazić narodowe odrodzenie w tym okresie, gdyby nie powstanie Chmielnickiego.

Podzieliłby pan ukraińską historię na przed powstaniem Chmielnickiego i po powstaniu?

Ta rebelia jest jedną z cezur, lecz nie jedyną. Chmielnicki jest częścią fenomenu kozackiego, który narodził się wcześniej. Kozaków nie pchała do działania tożsamość narodowa, ale stali się oni jej istotną częścią. Stawiam tezę, że wpływ na to miały zmiany, które zaszły w Europie po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba - czego dowodzę w swoich pracach. Nie bez znaczenia jest to, że skutkiem powstania Chmielnickiego było radykalne oddzielenie się ziem ukraińskich od białoruskich, na które odtąd decydujący wpływ miała Rosja. Kozactwo nie było fenomenem wyłącznie ukraińskim. Podczas gdy można napisać historię Rosji bez rosyjskich Kozaków, niemożliwym jest napisanie bez Kozaków historii Ukrainy.

Dlaczego? Co takiego było w Kozakach, że to pamięć o nich zdecydowała o ukraińskiej tożsamości?

Utopie są bardzo ważne, także w ruchach narodowych. Po pierwsze, Kozacy to swoboda. Fakt, że byli ludźmi wolnymi, był bardzo ważny, kiedy większość Ukraińców była chłopami pańszczyźnianymi. A po drugie, na wyobraźnię głodnych ziemi i biednych Ukraińców działała wizja Ukrainy kozackiej jako kraju mlekiem i miodem płynącego. Zapominamy często o znaczeniu kwestii socjalnych dla kształtowania się ukraińskiej tożsamości.

Zachód jest wpisany w ukraińskie DNA?

Ukraińska tożsamość w XIX w. kształtuje się w opozycji do rosyjskiej, a główną cechą, która ją wyróżnia, jest bardzo ważne poczucie Ukraińców, że są oni mocniej związani z Europą niż z Rosją.

Czy to pomaga zrozumieć dzisiejszą wojnę?

To ogromnie ważne. Radziecka polityka pamięci była brutalna. Ukrainę w jej wyniku dotknęła ostra amnezja. Kiedy kończyłem historię na uniwersytecie w 1982 r., sam tego doświadczyłem. Proszę sobie wyobrazić: na studiach historycznych trudno było dowiedzieć się czegoś o ukraińskiej historii. Po upadku ZSRR wciąż ta pamięć była znikoma. Bardzo ważną rolę w procesie kształtowania się współczesnej proeuropejskiej orientacji odegrało pokolenie, które ani nie doświadczyło sowieckiej dominacji, ani nie ma żadnych sentymentów wobec Moskwy. Dziś wiemy, że plan rosyjskiej agresji na Ukrainę powstał już kilkanaście lat wcześniej, zaraz po wojnie z Gruzją w 2008 r. Bo Putin wiedział, że czas gra przeciwko niemu: bo wzmacniała się proeuropejskość Ukrainy, a do naszej polityki zaczęło napływać nowe pokolenie. Teraz zaś pociski Putina ostatecznie zniszczyły naszą orientację na Rosję, która jest postrzegana przez Ukraińców jako nie dość, że biedna, to jeszcze antyzachodnia. Kilka tygodni temu wróciłem z Odessy: całe miasto jest w niebiesko-żółtych barwach, co trudno było sobie wyobrazić przed wojną.

Co dalej?

Z jednej strony to ostatnia wojna konwencjonalna, a z drugiej - pierwsza nowoczesna, technologiczna. Dlatego uważam, że szanse Ukrainy na zwycięstwo są dużo większe i może ono nastąpić szybciej, niż się spodziewamy. Przed nami wyzwania: dokończenie reform, w tym kluczowej - sądownictwa, odbudowa, integracja Krymu i Donbasu. Wojna to wielka katastrofa, lecz jednocześnie czyni rzeczy niemożliwe możliwymi i przyspiesza pewne procesy: Ukraina ma więc ogromną szansę szybkiej transformacji, może zostać tygrysem tej części Europy. Jednocześnie widzę zagrożenia - przed cieszącym się tak ogromnym poparciem prezydentem może stanąć wielka pokusa wzmocnienia swojej władzy. Dlatego też potrzebna będzie dobra równowaga, by żaden ośrodek władzy nie zyskał dominacji. Liczę na to, że wracający z frontu ochotnicy - a nie są to profesjonalni żołnierze - będą brali w tym procesie udział, zmieniając ukraińską politykę. Problemem naszej sceny politycznej jest brak stabilizacji, nie ma tu partii, która miałaby więcej niż 10 lat. A stabilizacja jest potrzebna, by wejść na ścieżkę stałego rozwoju.

Rosyjskie zagrożenie pozostanie?