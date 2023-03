W ramach wojny informacyjnej, rzeczniczka rosyjskiego MSZ , mówiła wczoraj o materiałach rozszczepialnych, które miały dotrzeć do Odessy i Czarnomorska, by posłużyć do budowy brudnej bomby zdetonowanej w Naddniestrzu. Narracje te, poza tym, że służą do zastraszania Mołdawii, mogą być przydatne dla Rosji w podważeniu porozumienia, które reguluje dostawy zboża z ukraińskich portów.