Wałęsa pytany przez PAP o ocenę dotychczasowych wyników głosowania, wskazujących na wygraną Donalda Trumpa, powiedział, że "jest to fatalny przykład Stanów Zjednoczonych dla całego świata".

Wałęsa: To jest hańba dla świata

Jak można wybierać pierwszego obywatela z takim życiorysem i z takim działaniem. To jest hańba dla świata – ocenił były prezydent RP.

Jego zdaniem, "wybór Donalda Trumpa jest złym przykładem wychowawczym". Stany Zjednoczone jako naród dawały dobry przykład światu. Po raz pierwszy ten naród pokazał coś nieprawdopodobnego – powiedział Wałęsa.

Wałęsa: To może być najlepsza prezydentura

Były prezydent RP był również pytany o to, co wygrana Trumpa będzie oznaczała dla Zachodu, NATO i Ukrainy. Tego nie przewidzimy, bo z takim charakterem, z takim życiorysem nie można się niczego spodziewać. To może być najlepsza prezydentura, ale z takimi dowodami życiowymi, z takim postępowaniem, to jaki jest to przykład dla zachowań społecznych – pytał Wałęsa.

Według agencji AP, Trump zdobył dotychczas 267 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris - 224. Oznacza to, że kandydatowi Republikanów do zwycięstwa brakuje już tylko trzech głosów elektorskich.