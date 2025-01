Anna Trynkiewicz mówiła m.in., że ma nadzieję, że uda się jej wyciągnąć ukochanego z więzienia. Opowiadała również o tym, że chciałaby mieć z nim dziecko. Mówiła, że czuła się wyróżniona tym, że wybrał ją na swoją żonę. Mariusz Trynkiewicz zmarł 9 stycznia w więziennym szpitalu. Miał 62 lata.

Co to jest hybristofilia?

Dlaczego kobiety zakochują się w mordercach, wysyłają do nich listy, odwiedzają, biorą śluby? Psychologia zna takie zjawisko, jak hybristofilia. To parafilia, która charakteryzuje się odczuwaniem pociągu seksualnego do przestępców. Seryjni mordercy, tacy jak Ted Bundy, Jeffrey Dahmer czy Richard Ramirez mieli rzesze fanek. W 2014 r. 80-letni Charles Manson, szef bandy, która zabiła Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego i cztery inne osoby, dostał zgodę na zawarcie związku małżeńskiego z 26-letnią Afton Elaine Burton. Głośna była sprawa Jeremy'ego Meeksa, lata temu okrzykniętego "najprzystojniejszym więźniem świata".

Sprawą przyczyn hybristofilii zajmowała się m.in. Sheila Isenberg w książce pt. „Kobiety, które kochają mężczyzn, którzy zabijają”. Autorka książki przebadała kobiety, które wzięły ślub z seryjnymi mordercami. Na podstawie wywiadów doszła do wniosku, że większość z tych kobiet miała trudne dzieciństwo lub była ofiarami nadużyć seksualnych czy przemocy innego rodzaju.

Żona Mariusza Trynkiewicza o wrażeniu, jakie na niej zrobił

"Gdy po raz pierwszy czytałam list od Mariusza, poczułam takie ciepło, jakby ktoś wrzątek na papier wylał i zanurzył mnie w cichym i spokojnym śnie. Ten spokój czuć w nim cały czas – gdy maluje, nuci, rozmawia. Najpierw poznała go moja przyjaciółka, socjolog, która badała przestępców skazanych wcześniej na karę śmierci. Zrobił na niej ogromne wrażenie. Gdy mówiła, że jest delikatny, inteligentny i ma takie przenikliwe erotycznie spojrzenie, poczułam dreszcz. Zauważyłam, że jej się spodobał. Mówiła, że dawno nie spotkała mężczyzny, który słucha całym sobą i zależy mu na drugiej osobie" - mówiła Anna dziennikarce Justynie Kopińskiej w książce pt. "Polska odwraca oczy".

"Wampir z Piotrkowa"

Mariusz Trynkiewicz latem 1988 roku zabił czterech chłopców. Jedenastoletniego Tomka, dwunastoletnich Krzysia i Artura oraz trzynastoletniego Wojtka. W czasie procesu biegli orzekli, że Mariusz jest poczytalny, ma bardzo wysoki iloraz inteligencji, a jego zachowanie cechował sadyzm i pragnienie zaspokojenia popędu seksualnego.

W 1989 roku Trynkiewicz został skazany na czterokrotną karę śmierci. Na mocy amnestii kara została zmieniona na 25 lat więzienia. W związku z końcem kary media bardzo interesowały się losem skazanego, powstało wiele programów telewizyjnych opowiadających o zbrodni sprzed lat.

Karę więzienia Mariusz Trynkiewicz skończył 11 lutego 2014 roku. Niespełna miesiąc później, na mocy tzw. ustawy o bestiach, Trynkiewicz został odizolowany w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. 31 lipca 2015 roku został skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie dziecięcej pornografii. We wrześniu 2019 roku trafił do Zakładu Karnego w Płocku. W 2021 ponownie został skazany, również za posiadanie dziecięcej pornografii, tym razem na 6 lat. Mariusz Trynkiewicz zmarł 9 stycznia w oddziale szpitalnym Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.