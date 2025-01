Najbardziej dotknięte zostały miejscowości w powiecie nowodworskim. W Sztutowie strażacy układali worki z piaskiem wzdłuż drogi w rejonie Sztutowskiej Kępy, aby ograniczyć napływ wody.

W Kątach Rybackich doszło do przesiąkania wałów przeciwpowodziowych, co wymusiło pompowanie wody w celu ochrony terenu przed zalaniem. Z kolei w Świerznicy woda wdarła się na jedno z podwórek, zmuszając służby do interwencji.

Podtopienia w powiecie puckim

W powiecie puckim również odnotowano poważne skutki cofki. W Rewie na ulicy Koralowej woda z Zatoki Puckiej zalała ulice i okoliczne posesje. Ratownicy dostarczyli worki z piaskiem, aby ograniczyć napływ wody. Podobna sytuacja miała miejsce w Mechelinkach, gdzie woda na ulicy Szkolnej przedostała się na podwórka i do piwnic okolicznych domów.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dla wybrzeża Bałtyku

Od piątku na całym polskim wybrzeżu Bałtyku oraz w rejonie Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wysokim stanem wód. Synoptycy prognozują dalsze wzrosty poziomu wody, które mogą przekroczyć zarówno stany ostrzegawcze, jak i alarmowe.

Ostrzeżenie pozostaje w mocy do niedzieli do godziny 23:00, co oznacza dalsze ryzyko zalania terenów przybrzeżnych.