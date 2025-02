Elon Musk zabrał na spotkanie do Białego Domu 4-letniego syna X Æ A-Xii. Chłopiec utrudniał miliarderowi rozmowę z dziennikarzami. Szarpał go za włosy i wkładał mu palce w uszy, a wszystko to przed kamerami. Odczytano, co dziecko powiedziało prezydentowi USA. Donald Trump mógł być w szoku.