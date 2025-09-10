"Rosja po raz kolejny testuje granice NATO i zdolność sojuszników do reagowania na jej agresję i prowokacje" – napisała gazeta.

"Najpoważniejsze starcie"

W jej ocenie zestrzelenie rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski,"„jednego z najpotężniejszych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego", to "najpoważniejsze starcie" między NATO a Rosją od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Reklama

Kontekst gwarancji bezpieczeństwa

"Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Warszawa i inne kraje europejskie starają się opracować pewne gwarancje bezpieczeństwa, które mogą zaoferować Ukrainie po ewentualnym zawieszeniu broni i zawarciu porozumienia pokojowego" – przypomniał "El Pais".

Militaryzacja sąsiadów Rosji

Zdaniem gazety to, w jaki sposób zareaguje Sojusz, określi również przyszłe działania Kremla. Incydent z dronami "jeszcze bardziej popycha wschodnioeuropejskich sąsiadów Rosji w kierunku militaryzacji" – dodał hiszpański dziennik.