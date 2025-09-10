"O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się!" – brzmi wpis zamieszczony przez prezydenta USA.

Pierwsza reakcja Trumpa

Zagadkowe słowa są pierwszą reakcją Donalda Trumpa na naruszenie terytorium Polski przez rosyjskie bezzałogowce. Trump dotąd nie rozwinął swojej wypowiedzi.

Reklama

Prezydentura "o co chodzi"

Na wpis prezydenta kpiąco zareagował kongresmen Demokratów Eric Swalwell z Kalifornii.

"Prezydentura o co chodzi" – napisał na platformie X.

Pierwszy oficjalny komunikat Białego Domu

Wcześniej Biały Dom przekazał, że Trump śledzi informacje dochodzące z Polski i zamierza odbyć rozmowę na ten temat z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Solidarność z Polską wyraził natomiast stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker.

Pierwsza reakcja przedstawiciela USA

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" – zapewnił Whitaker na portalu X. Była to pierwsza oficjalna reakcja przedstawiciela Waszyngtonu na ten temat.