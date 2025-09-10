"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z niedawnym incydentem z dronami. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia" – oświadczył Orban.

Orban: Incydent to dowód na rozsądek Węgier

Szef węgierskiego rządu dodał, że incydent "dowodzi, iż nasza polityka, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Poparł jednocześnie wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny.

Wpis premiera podał również minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjarto.

Rzecznik rządu Zoltan Kovacs opublikował w środę nagranie z posiedzenia węgierskiego gabinetu, na którym Orban podkreślił solidarność z Polską jako "historycznym przyjacielem i sojusznikiem" Budapesztu. Na nagraniu pojawiła się informacja, że "według wszelkiego prawdopodobieństwa chodzi o drony rosyjskie".

Orban: Polacy zawsze mogą na nas liczyć

Bez względu na to, co się stanie, jesteśmy po stronie Polaków. Ich terytorium i przestrzeń powietrzna są nienaruszalne i Polacy zawsze mogą na nas liczyć – zapewnił szef węgierskiego rządu.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.