Dziennik Gazeta Prawana logo

Słowa Sikorskiego odbiły się szerokim echem. Agresywna odpowiedź rosyjskiego polityka

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:50
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski/PAP Archiwalny
Radosław Sikorski ostrzegł w TVN24 przed rosyjskimi "operacjami pod fałszywą flagą" i stwierdził, że strategia Władimira Putina wobec Ukrainy całkowicie zawiodła. Te słowa wywołały ostrą reakcję Leonida Słuckiego z rosyjskiej Dumy Państwowej. Rosyjski polityk w agresywny sposób odniósł się do historii Polski, sugerując, by szef polskiego MSZ "policzył, ile razy Polska przegrała z Rosją".

Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24 otwarcie skomentował działania Władimira Putina. Polski minister spraw zagranicznych ostrzegł przed możliwą "operacją pod fałszywą flagą" ze strony Rosji. Według szefa polskiego MSZ, Rosjanie stosują taką "maskirowkę", czyli zmyłkę, jako stały element swojej doktryny wojennej.

Minister podkreślił, że demokratyczni politycy popełniają błąd, nie traktując poważnie gróźb dyktatorów. Sikorski przypomniał, że Putin od lat kwestionuje suwerenność Ukrainy, a teraz straszy atakiem na kraje NATO. Polski szef dyplomacji zaznaczył, że musimy ostrzegać Rosjan, że wiemy o ich planach, aby zniechęcić ich do agresji.

Sikorski: Plany Putina wzięły w łeb

Minister Sikorski ocenił również stan rosyjskiej władzy. Stwierdził, że wszystkie rachuby Putina przed atakiem na Ukrainę "wzięły w łeb". Szef MSZ zauważył, że po 20 latach autorytarnych rządów otoczenie prawdopodobnie nie mówi Putinowi prawdy o realnej, trudnej sytuacji państwa.

Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny
Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Padła jasna deklaracja ws. wojny

Sikorski zapewnił, że Zachód pozostaje zjednoczony i konsekwentnie zwiększa wydatki na obronność. Zapowiedział też nadchodzący szczyt NATO w Ankarze, podczas którego liderzy będą debatować nad jeszcze skuteczniejszym odstraszaniem rosyjskiego dyktatora.

Agresywna odpowiedź z Moskwy

Jak informuje Onet, wypowiedź polskiego ministra wywołała szybką reakcję w Moskwie. Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiej Dumy, odpowiedział Sikorskiemu w mediach społecznościowych. Rosyjski polityk zaatakował szefa polskiego MSZ, zarzucając mu "wojownicze frazesy".

Słucki w swoich wpisach skupił się na historii i agresywnej retoryce. Polecił polskiemu ministrowi, by ten "wziął pod uwagę doświadczenia historyczne" i – co szczególnie jaskrawe – "policzył, ile razy Polska przegrała z Rosją". Lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji uznał słowa Sikorskiego za puste i wezwał go do zajęcia się interesami polskich obywateli - informuje Onet.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Onet
Tematy: UkrainaRadosław SikorskiRosjaWładimir Putin
Powiązane
Szef MSZ Radosław Sikorski
Operacja pod fałszywą flagą? Sikorski: Musimy dać Putinowi do zrozumienia, że wiemy, co planuje
Sam Sikorski studzi entuzjazm wokół tematu swojej kandydatury na komisarza w UE
"Brzmi jak zapowiedź prowokacji". Radosław Sikorski ostrzega po groźbach Putina
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski ujawnia. "Kilka dni przed rosyjską inwazją ostrzegałem ukraińską delegację"
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraABW zatrzymała obywateli Ukrainy i Białorusi. Jest komentarz Siemoniaka »
Zobacz
|
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026. Jest decyzja władz. Komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 29 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka w serialu "Lalka"
Serialowa "Lalka" jak nowe "Wichrowe Wzgórza". Ludzie w szoku: Gdzie tu Prus?
BMW iX3 50 xDrive
Nowy SUV BMW hitem. Ponad 50 000 sztuk poszło jak ciepłe bułeczki
tornado, trąba powietrzna, pogoda, lato, żywioł, wiatr,
Prognozy pogody dla Polski. Przez te regiony przetoczą się trąby powietrzne, powodzie, wichury i gradobicia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj