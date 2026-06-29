Słowa Sikorskiego odbiły się szerokim echem. Agresywna odpowiedź rosyjskiego polityka

Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24 otwarcie skomentował działania Władimira Putina. Polski minister spraw zagranicznych ostrzegł przed możliwą "operacją pod fałszywą flagą" ze strony Rosji. Według szefa polskiego MSZ, Rosjanie stosują taką "maskirowkę", czyli zmyłkę, jako stały element swojej doktryny wojennej.

Minister podkreślił, że demokratyczni politycy popełniają błąd, nie traktując poważnie gróźb dyktatorów. Sikorski przypomniał, że Putin od lat kwestionuje suwerenność Ukrainy, a teraz straszy atakiem na kraje NATO. Polski szef dyplomacji zaznaczył, że musimy ostrzegać Rosjan, że wiemy o ich planach, aby zniechęcić ich do agresji.

Sikorski: Plany Putina wzięły w łeb

Minister Sikorski ocenił również stan rosyjskiej władzy. Stwierdził, że wszystkie rachuby Putina przed atakiem na Ukrainę "wzięły w łeb". Szef MSZ zauważył, że po 20 latach autorytarnych rządów otoczenie prawdopodobnie nie mówi Putinowi prawdy o realnej, trudnej sytuacji państwa.

Sikorski zapewnił, że Zachód pozostaje zjednoczony i konsekwentnie zwiększa wydatki na obronność. Zapowiedział też nadchodzący szczyt NATO w Ankarze, podczas którego liderzy będą debatować nad jeszcze skuteczniejszym odstraszaniem rosyjskiego dyktatora.

Agresywna odpowiedź z Moskwy

Jak informuje Onet, wypowiedź polskiego ministra wywołała szybką reakcję w Moskwie. Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiej Dumy, odpowiedział Sikorskiemu w mediach społecznościowych. Rosyjski polityk zaatakował szefa polskiego MSZ, zarzucając mu "wojownicze frazesy".

Słucki w swoich wpisach skupił się na historii i agresywnej retoryce. Polecił polskiemu ministrowi, by ten "wziął pod uwagę doświadczenia historyczne" i – co szczególnie jaskrawe – "policzył, ile razy Polska przegrała z Rosją". Lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji uznał słowa Sikorskiego za puste i wezwał go do zajęcia się interesami polskich obywateli - informuje Onet.