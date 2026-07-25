Horała ostro o otoczeniu Kaczyńskiego. "Apelujemy jeszcze raz o opamiętanie"

Po tym, jak minęło czwartkowe ultimatum kierownictwa PiS nakazujące posłom rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniach (przede wszystkim w "Rozwoju Plus" założonym przez Mateusza Morawieckiego, sytuacja w partii jest napięta. W piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że kilkudziesięciu parlamentarzystów zrezygnowało z nowych struktur, a ostateczną decyzję podejmie Komitet Polityczny.

W sobotę w Poznaniu głos zabrali Marcin Horała i Szymon Szynkowski vel Sęk. Politycy nie ukrywają żalu i apelują do władz partii o rozsądek.

To formacja, w której spędziliśmy po ponad 20 lat. Mamy nadal nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie dokona takiego samookaleczenia, wyrwania sobie jednego płuca czy obcięcia sobie jednej z nóg. Organizm, który traci tak ważne organe, potem dobrze nie funkcjonuje. My nie chcemy w żaden sposób z partii wychodzić. Te oświadczenia, które mieliśmy podpisywać, nie dotyczyły pozostania w partii. Nasze deklaracje członkowskie nie miały okresu ważności. Apelujemy jeszcze raz o opamiętanie – mówił Marcin Horała.

Szymon Szynkowski vel Sęk przypomniał z kolei, że PiS zawsze słynęło z wielonurtowości, a przynależność do stowarzyszeń nigdy wcześniej nikomu nie przeszkadzała.

"Kartel dostępu do ucha prezesa" i zwrot na prawą ścianę

Zdaniem Horały za obecnym kryzysem stoi konkretna grupa wewnątrz partii, która celowo odcina Jarosława Kaczyńskiego od obiektywnych informacji. Wytłumaczył to za pomocą plastycznego porównania: Najlepszy nawet komputer nie da dobrego wyniku, jeżeli nie dostanie dobrych danych na wejściu.

Polityk uważa, że otoczenie prezesa forsowało strategię "marszu na prawą ścianę", mającą na celu podbieranie wyborców Konfederacji (zwłaszcza środowisku Grzegorza Brauna). Cel ten miał przykryć fakt, że poparcie dla PiS od roku stoi w miejscu, podczas gdy radykalna konkurencja zyskuje.

Mamy wrażenie, że pewna grupa, która gra swoją frakcyjną grę, która uważa, że niech PiS ma i 18 proc. poparcia, ale byle był w 100 proc. przez nich kontrolowany, opowiada prezesowi, że to jest dobre dla Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z problemów jest to, że najwyższe gremia w naszej partii, zamiast reprezentować wszystkie nurty, reprezentują jedną koterię, jedną frakcję, jeden układ towarzysko-polityczny – grzmiał Horała.

Kto może posprzątać ten bałagan? "Przyjdzie tata i zrobi porządek"

Podczas spotkania z dziennikarzami Marcin Horała wskazał zaskakującego sojusznika, który mógłby pomóc zażegnać kryzys. Jego zdaniem w rozwiązaniu sporu mógłby pomóc bezpartyjny prezydent Karol Nawrocki: Prezydent nie uczestniczy w partyjnych rozgrywkach. Sam jest bezpartyjny. Natomiast oczywiście jest tak, że ma ogromny autorytet nie tylko w prawicowym, ale szerzej – elektoracie. Więc gdyby tylko zechciał tego autorytetu użyć do tego, żeby tę sytuację uporządkować, to moim zdaniem z pewnością byłoby to skuteczne. Niektórzy mówią, że prezydent to jest ojciec narodu. Czasem jak dzieci się za bardzo pokłócą, poszarpią, to przyjdzie tata i zrobi porządek.