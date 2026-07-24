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Czarzasty ocenia skutki rewolucji w PiS: Pewnie będzie nowy klub

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
44 minut temu
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Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty o rozłamie w PiS/East News
Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty jest przekonany, że rozłam w PiS będzie oznaczał również zmiany w parlamencie. "Pewnie powstanie nowy klub; Lewica nie przejmuje się za bardzo podziałami w PiS-ie" - powiedział.

Prezes partii Jarosław Kaczyński oświadczył wcześniej w piątek, że "trzydziestu kilku (…) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".

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Ludzie Morawieckiego odchodzą

Do północy z czwartku na piątek parlamentarzyści PiS mieli czas na złożenie oświadczenia, że nie należą do żadnych stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną - w praktyce chodziło o założone przez Morawieckiego stowarzyszenie "Rozwój Plus". Według władz PiS niezłożenie oświadczenia równa się ustawieniu się poza partią.

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Czarzasty: podział PiS nas nie martwi

"Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi" - powiedział Czarzasty, odwiedzający w piątek woj. podkarpackie, na konferencji prasowej. Dodał, że dziwi go jednak iż u boku Kaczyńskiego zostali posłowie tacy, jak: Dariusz Matecki, Mariusz Gosek, Przemysław Czarnek. "Jak ta partia była powoływana przez pana Lecha Kaczyńskiego, to ona miała inny obraz i inaczej wyglądała. (...) Okazuje się, że można upaść tak nisko" - powiedział Czarzasty.

Czarzasty o zmianach w Sejmie

Stwierdził, że jako marszałek Sejmu może tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany w parlamencie. "Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało" - powiedział Czarzasty. Jak dodał, klub Lewicy "nie przejmuje się za bardzo podziałami w PiS-ie". "Przejmujemy się tym, jak można realizować nasz program i jak wszystko w przyszłości może wyglądać" - powiedział Czarzasty.

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Źródło PAP
Tematy: Włodzimierz CzarzastysejmPiS
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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