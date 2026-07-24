Rosyjski nalot na obwód kijowski, wielu zabitych i rannych. Kondolencje szefowej KE

"Rosja po raz kolejny przeprowadziła atak rakietowy na obwód kijowski. Zginęło dziesięć osób, a około 100 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dane są wciąż weryfikowane" - powiadomił Krawczenko w komunikatorze Telegram.

Śledztwo w Ukrainie ws. zorganizowania wystawy uzbrojenia

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych. Według prokuratora generalnego wojna nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje zarządcze, ale wymaga maksymalnego profesjonalizmu, ostrożności i świadomości każdego kroku. "Śledztwo ustali, kto podjął decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, kto zatwierdził miejsce, czas i formę jej przeprowadzenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały przewidziane oraz czy ryzyko w warunkach stanu wojennego zostało właściwie ocenione" - podkreślił Krawczenko.

Dziesiątki poszkodowanych po rosyjskim nalocie w Ukrainie

"Właśnie trwa operacja ratunkowa w obwodzie kijowskim, po rosyjskim ataku rakietowym. Wiadomo o dziesiątkach poszkodowanych. (...) Niestety, sześć osób zginęło" - napisał wcześniej ukraiński prezydent na portalu X. O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi. Kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały o rakietach nadlatujących z kierunku północnego w stronę ukraińskiej stolicy. "Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli w pełni, że także od nich zależy nasze życie. Rakiety dla Patriotów - to nasz priorytet numer jeden" - napisał Zełenski.

A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Naloty też na Słowiańsk

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

I want to offer my condolences to the families and loved ones of the victims of Russia’s latest attacks in the Kyiv region and in Sloviansk.



During the strikes, Russia has also destroyed Latvia’s Honorary Consulate.



Once again proving its complete disregard for diplomacy.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

Ursula von der Leyen składa kondolencje

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła kondolencje rodzinom i bliskim ofiar najnowszych rosyjskich ataków na obwód kijowski oraz Słowiańsk. Podkreśliła również, że w wyniku ostrzałów zniszczony został konsulat honorowy Łotwy, co jak oceniła, po raz kolejny świadczy o całkowitym lekceważeniu przez Rosję zasad dyplomacji. "Europa solidaryzuje się w pełni z Łotwą i Ukrainą. Rosja przegrywa wojnę, którą rozpoczęła, i coraz częściej atakuje cywilów w desperackiej próbie złamania ducha Ukrainy. Ale duch Ukrainy jest niezłomny, tak samo jak determinacja Europy, by wspierać obronę Ukrainy" - napisała na portal X.