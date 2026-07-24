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Rosyjski nalot na obwód kijowski, wielu zabitych i rannych. Kondolencje szefowej KE

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:39
[aktualizacja dzisiaj, 18:06]
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Kijów
Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany nalot w obwodzie kijowskim/PAP/EPA
Czarny piątek w obwodzie kijowskim. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na poligon zginęło w piątek 10 osób, a około 100 zostało rannych - przekazał prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował o śmierci sześciu osób i kilkudziesięciu rannych.

"Rosja po raz kolejny przeprowadziła atak rakietowy na obwód kijowski. Zginęło dziesięć osób, a około 100 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dane są wciąż weryfikowane" - powiadomił Krawczenko w komunikatorze Telegram.

Śledztwo w Ukrainie ws. zorganizowania wystawy uzbrojenia

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych. Według prokuratora generalnego wojna nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje zarządcze, ale wymaga maksymalnego profesjonalizmu, ostrożności i świadomości każdego kroku. "Śledztwo ustali, kto podjął decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, kto zatwierdził miejsce, czas i formę jej przeprowadzenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały przewidziane oraz czy ryzyko w warunkach stanu wojennego zostało właściwie ocenione" - podkreślił Krawczenko.

Dziesiątki poszkodowanych po rosyjskim nalocie w Ukrainie

"Właśnie trwa operacja ratunkowa w obwodzie kijowskim, po rosyjskim ataku rakietowym. Wiadomo o dziesiątkach poszkodowanych. (...) Niestety, sześć osób zginęło" - napisał wcześniej ukraiński prezydent na portalu X. O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi. Kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały o rakietach nadlatujących z kierunku północnego w stronę ukraińskiej stolicy. "Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli w pełni, że także od nich zależy nasze życie. Rakiety dla Patriotów - to nasz priorytet numer jeden" - napisał Zełenski.

Naloty też na Słowiańsk

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

Ursula von der Leyen składa kondolencje

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła kondolencje rodzinom i bliskim ofiar najnowszych rosyjskich ataków na obwód kijowski oraz Słowiańsk. Podkreśliła również, że w wyniku ostrzałów zniszczony został konsulat honorowy Łotwy, co jak oceniła, po raz kolejny świadczy o całkowitym lekceważeniu przez Rosję zasad dyplomacji. "Europa solidaryzuje się w pełni z Łotwą i Ukrainą. Rosja przegrywa wojnę, którą rozpoczęła, i coraz częściej atakuje cywilów w desperackiej próbie złamania ducha Ukrainy. Ale duch Ukrainy jest niezłomny, tak samo jak determinacja Europy, by wspierać obronę Ukrainy" - napisała na portal X.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjanalot
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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