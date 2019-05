W trakcie sobotniego Trójmiejskiego Marszu Równości grupa kobiet ubranych w kolorowe stroje szła wokół umieszczonego na drzewcu rysunku waginy rzekomo imitującego Najświętszy Sakrament - uznawany przez katolików za symbol ciała i krwi Chrystusa; całość miała zaś parodiować procesję Bożego Ciała.

Jak informuje TVP Info, w skierowanym do ECS liście wiceminister kultury nawiązując do Trójmiejskiego Marszu Równości pisze, że doszło tam do "bulwersującej obrazy uczuć religijnych milionów Polek i Polaków, w tym moich".

"Uczestnicy marszu paradowali z prowokacyjnym transparentem, na którym umieszczono rysunek kobiecego organu płciowego. Rysunek ten wprost nawiązywał do symboliki Najświętszego Sakramentu. Całość wydarzenia w prześmiewczy sposób parodiowała procesję Bożego Ciała" – czytamy w piśmie.

TVP Info zwraca uwagę, że na stronie Marszu pojawiła się informacja, że Europejskie Centrum Solidarności było partnerem wydarzenia i podaje, że w skierowanym do ECS piśmie ministerstwo pyta, czy to prawda i jaki był zakres zaangażowania instytucji w imprezę.

Chodzić ma o to, czy ECS dołożyło się do kosztów marszu lub imprez towarzyszących oraz czy takie koszty zostały zapłacone z dotacji przeznaczonej na działalność Centrum. "Jak Pan tłumaczy zgodność misji, do realizacji której zostało powołane ECS, z partnerowaniem tego typu imprezie?" – przytacza fragment pisma ministra Sellina do dyrektora Kerskiego TVP Info.