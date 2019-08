Gdańsk ECS

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że "18 lipca 2019 r. wystosowało do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności standardowe pismo informujące o wysokości limitu wydatków na lata 2020-2022" oraz że "pisma takie otrzymują dyrektorzy instytucji kultury w związku z pracami nad ustawą budżetową".

"Zgodnie z umową o utworzeniu i prowadzeniu instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności z 8 listopada 2007 r. oraz aneksem do tej umowy ze stycznia 2013 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zobowiązane do dotacji podmiotowej dla ECS w wysokości 4 000 000 zł i taki limit wydatków w latach 2020-2022 został wskazany w piśmie do dyrektora" - podało ministerstwo.

MKiDN zauważyło, że zgodnie z umową z 8 listopada 2007 r. "o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksu ze stycznia 2013 r., poziom dotacji ze strony organizatorów ustalono na: MKiDN – 4 000 000 zł; Województwo Pomorskie (Marszałek) – 800 000 zł; Gmina Miasta Gdańska – 3 500 000 zł".

"Nie jest również prawdziwa rozpowszechniana w mediach teza jakoby kierownictwo MKiDN kiedykolwiek formułowało postulat powołania w ECS "działu prawdziwej historii Solidarności imienia Anny Walentynowicz". Był natomiast stanowczo formułowany postulat przywrócenia Europejskiego Centrum Solidarności – zgodnie z jego misją - wszystkim spadkobiercom idei Solidarności" - czytamy w komunikacie.

W sobotę w Gdańsku podczas konferencji poświęconej obchodom rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych i wybuchu II wojny światowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że dwa tygodnie temu otrzymała od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego pismo z informacją, że "przez najbliższe trzy lata dotacja MKiDN na instytucję współtworzoną przez MKiDN jest obcięta o 3 mln zł". Historia, którą poznaliśmy już w ub.r. Dzięki hojnym sercom i portfelom wielu obywateli Gdańska, Polski i świata udało się te środki zebrać, ale dzisiaj mamy już tę informację kolejny raz na piśmie - powiedziała.

Dodała, że "kiedy poszukamy głębiej i zajrzymy do projektu budżetu państwa polskiego na rok 2020 widzimy, że są przygotowane 4 mln zł na nową instytucję". Czy to jest konsekwencja rozmów, w których uczestniczyłam z p. marszałkiem Strukiem u premiera Glińskiego w lutym tego roku? Kiedy pamiętacie państwo, jakie padły argumenty. Albo w ECS powstanie dział mówiący o prawdziwej historii Solidarności im. Anny Walentynowicz albo pieniędzy nie będzie. My się temu szantażowi nie poddaliśmy - powiedziała Dulkiewicz.

MKiDN poinformowało w środę na swojej stronie internetowej, że 31 sierpnia nastąpi podpisanie umowy powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności. "To wspólna inicjatywa NSZZ "Solidarność" oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut będzie dbał o pamięć i dorobek Solidarności lat 80-tych i promował jej dziedzictwo" - wyjaśnił resort. Uroczystość odbędzie się w historycznej sali BHP w Gdańsku, podczas obchodów 39. rocznicy Sierpnia'80.