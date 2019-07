Prezes PiS bierze udział w pikniku rodzinnym pod hasłem: "Dobry czas dla Polski", zorganizowanym w Chełmie (Lubelskie).

Chcemy rozmawiać z Polakami zadając im i sobie samym to samo pytanie: jak ten dobry czas przedłużyć, w jaki sposób doprowadzić do tego, by Polska, która prawie już 4 lata temu zmieniła kierunek jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, szła dalej tą drogą - mówił.

Będąc u władzy staraliśmy się przez cały czas zabiegać o materialne warunki życia, ale także - co bardzo ważne - o godność Polaków, o to, by żyło się godnie, byśmy się czuli równi, by wszystkie części Polski były równe. By można było kontynuować to, co nazywamy wspólnotą, i można było odbudowywać także to, co jest tak ważne dla tego, by ta polska wspólnota, wspólnota Polaków istniała, tzn. dobre państwo - podkreślił Kaczyński.

Takie państwo, do którego obywatele mają zaufanie, które rzeczywiście im służy. Takie państwo, które jest wiarygodne, nie jest teoretyczne, nie jest z dykty. Takie państwo - mówię tu o władzy - które to, co zostało zapowiedziane, wykonuje - dodał szef PiS.

Kaczyński o wyborach: trzeba tę decyzje podjąć; chciałbym namówić państwa do tego, żeby decyzja była na "tak" dla dobrego czasu dla Polski, na "tak" dla wiarygodności, a to w dzisiejszych warunkach oznacza na "tak" dla PiS, dla Zjednoczonej Prawicy.

Wiarygodność to jest coś, co już w jakiejś mierze odbudowaliśmy, to jest warunek funkcjonowania dobrej demokracji, dobrego państwa; jeżeli różne partie coś obiecują, a później tego nie wykonują, to taka demokracja jest fikcją - powiedział w sobotę lider PiS Jarosław Kaczyński.

Szanowni państwo, zabiegaliśmy o państwo wiarygodne, o wiarygodność, i mam nadzieję, że mogę powiedzieć - bo takie jest, nie ukrywam, moje przekonanie - że myśmy słowa dotrzymali, że rządząc Polską wykonaliśmy to, co żeśmy zapowiadali. Teraz niedawno złożyliśmy nowe zapowiedzi i też je realizujemy, punkt za punktem, i że dodajemy do tego jeszcze kolejne sprawy, jak choćby ostatnio sprawę dotyczącą niepełnosprawnych - tych, którym najciężej, najgorzej - powiedział Kaczyński w Chełmie.

Dlatego ta wiarygodność to jest coś, o co nie tylko zabiegamy, ale co - jak sądzę - już w jakiejś mierze odbudowaliśmy. A to jest warunek funkcjonowania dobrej demokracji, dobrego państwa. Bo jeżeli w demokracji jest tak, że mamy wybory, mamy kampanię, i różni ludzie, różne partie coś zapowiadają, coś obiecują, a później tego nie wykonują, to ta demokracja jest w istocie fikcją. To jest po prostu oszustwo, a nie żadna demokracja - przekonywał prezes PiS.

Według niego "o tym trzeba pamiętać, kiedy stawiamy sobie to pytanie, w jaki sposób przedłużyć ten dobry czas, ten czas wiarygodności, ten czas pełnionych obietnic". Bo czy w Polsce było tak, że zawsze obietnice były spełnione? Sądzę, że przynajmniej bardzo wielka część spośród państwa uważa, że było inaczej, bo przypomnijmy sobie choćby takie sprawy już zupełnie oczywiste. Obiecywano solennie "nie podniesiemy wieku emerytalnego", został podniesiony. Myśmy go dopiero przywrócili do dawnego stanu - podkreślał.