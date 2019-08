W poniedziałek wieczorem na stronach Sejmu opublikowano "wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji".

Wykaz CIS zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną).

W wykazie opublikowanym przez CIS znalazły się też informacje dotyczące liczby podróży krajowych, liczby pasażerów na pokładzie (bez uwzględnienia nazwisk czy funkcji) oraz cel wizyty.

W wykazie pod poszczególnymi pozycjami są wymienione zarówno podróże w jedną stronę, jak i w obie strony (z lotem powrotnym). W jednym przypadku pod jedną pozycją zapisano podróż na trasie Rzeszów - Warszawa - Szczecin - Warszawa - Rzeszów.

Za każdym razem na pokładzie znajdowało się od 1 do 26 osób. W jednej pozycji nie podano liczby pasażerów.

Z informacji wynika, że w 2016 r. marszałek podróżował służbowo statkami powietrznymi rządu cztery razy (w tym trzy razy w obie strony). W zestawieniu poinformowano też o dwóch podróżach (w jedna stronę) wykonanych w 2017 r. Najwięcej pozycji - 47 - jest w 2018 r., a w 2019 r. jest ich 32.

Wśród celów lotów znalazły się m.in. prowadzenie obrad Sejmu, spotkania w Sejmie, Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, spotkania z samorządowcami i władzami województwa, Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej z udziałem Przewodniczącego KEP Abp. Stanisława Gądeckiego, XXXV Dożynki Archidiecezji Przemyskiej oraz Dożynki Powiatu Jarosławski, spotkania z mieszkańcami i spotkania z ambasadorami.

Publikacja ma związek z zapowiedzią dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, który w poniedziałek zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia opublikuje informacje na temat lotów rządowymi samolotami marszałka Kuchcińskiego w tej kadencji Sejmu. Zapewnił, że będzie to kompletna, szczegółowa informacja. Takie zobowiązanie złożył podczas wspólnej konferencji z Kuchcińskim, podczas której ten ostatni przeprosił "wszystkich, którzy poczuli się urażeni" jego postępowaniem w związku z przelotami flotą rządową wraz z rodziną.

Grzegrzółka zapowiadając publikację dokumentów odniósł się do pytań, które trafiły do CIS w kwietniu 2019 r. dotyczących lotów marszałka z udziałem rodziny. Wówczas w temacie lotów mieliśmy okazję przedstawić informację, że według naszej wiedzy takich połączeń nie było. Chciałbym podkreślić i przypomnieć, że rzeczywiście, wówczas takich informacji nie posiadaliśmy. To znaczy, że przekazaliśmy informację taką, jaką mieliśmy wówczas dostępną - mówił Grzegrzółka.

Dyrektor CIS zdementował też doniesienia o zniszczeniu dokumentów dotyczących lotów Marszałka Sejmu. Pragnę zapewnić, że komplet dokumentów w tej sprawie za bieżącą kadencję jest dostępny w Kancelarii Sejmu - oświadczył.

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Marszałek Kuchciński przepraszając za loty z rodziną flotą rządową poinformował jednocześnie, iż zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za wspomniany lot swojej żony.