Trump: Zełenski nie jest gotowy na pokój

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na pokój; będzie mógł wrócić do USA, kiedy będzie na niego gotowy – napisał w piątek prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social.

Zorientowałem się, że Zełenski nie jest gotowy na pokój, jeśli Ameryka się zaangażuje. Będzie mógł wrócić, gdy będzie gotowy na pokój – napisał prezydent USA.

Jak dodał Trump, prezydent Ukrainy "nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym Gabinecie Owalnym.

Konferencja odwołana

Konferencja prasowa Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego została odwołana - poinformowała dziennikarzy rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Leavitt powiedziała dziennikarzom w sali prasowej Białego Domu, że planowana pierwotnie na 19. czasu polskiego konferencja się nie odbędzie. Wtedy też miało dojść do podpisania umowy o minerałach.

Zełenski opuścił Biały Dom

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom po zakończonym kłótnią spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem. Nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy o sprawę umowy o minerałach.

Zełenski wyszedł przez drzwi w Zachodnim Skrzydle Białego Domu i wsiadł do pojazdu.

Nie ma porozumienia

Prezydenci USA i Ukrainy Donald Trump i Wołodymyr Zełenski nie podpisali umowy o minerałach - powiedział PAP przedstawiciel Białego Domu. Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem.

Pytany przez PAP, czy doszło do planowanego podpisania dokumentu, przedstawiciel Białego Domu powiedział, że nic nie zostało podpisane. Odpowiadając na pytania o przyszłość umowy służby prasowe Białego Domu kierują do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych, w którym wezwał Zełenskiego do powrotu "kiedy będzie gotowy na pokój".

Reuters poinformował powołując się na anonimowego przedstawiciela Białego Domu, że podpisanie umowy jest możliwe dopóki Zełenski pozostaje w USA.